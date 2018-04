Los cuatro detalles que delatan que un CV está viejo y desactualizado

Management

19-04-2018 Generalmente las personas actualizan nuevos títulos académicos o experiencias laborales. Pero otros aspectos denotan que el candidato se quedó en el tiempo

El formato y el contenido de un CV dice mucho acerca de la edad del candidato. Y quizá ni siquiera importa si está calificado para tal o cual posición si laestáGeneralmente las personas actualizan su currículum con nuevos títulos académicos o experiencias laborales. Pero otros aspectos menores denotan que elSi quiere que se lo tenga en cuenta en la búsqueda, deberíaque evalúen el CV y se pierda esa oportunidad por mostrar un curriculum con alguno de los siguientes• Durante muchos años se enviaban el curriculum y la carta de presentación por correo. Entonces se colocaba la, muchas veces en calles desconocidas, sin indicar el barrio o la localidad y con el código postal. Hoy en día, ya no es necesaria tanta información. Si un posible empleador necesita saber la dirección exacta, la va a solicitar. • Si se mantiene unade Yahoo o de un viejo proveedor de cable, es momento de obtener una nueva dirección de Gmail inmediatamente. • Incluir información sobrecomo manejo de paquete office, Internet Explorer, uso del correo electrónico, etc. no es lo ideal. A menos que la posición requiera información excluyente, se deberían incluir habilidades actuales y relevantes para el puesto. También aquellas quepara la posición, por ejemplo, SAP • Si se toma la decisión de poner una, esta tiene que ser. Formal y descontracturada, no significa foto en la playa o del carnaval carioca del último casamiento al que asistió. Hoy en día hay tecnología al alcance de la mano para tomar una buena foto.