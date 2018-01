CEO de HP deja la empresa para liderar una plataforma de videos para móviles

Management

25-01-2018 Meg Whitman es una de las ejecutivas más reconocidas y respetadas de la industria tecnológica, y ahora apuesta a los nuevos formatos

Meg Whitman,, es una de las mujeres más poderosas y reconocidas en la industria de la tecnología. Y a la veterana ejecutiva, con más de 30 años de trayectoria en el sector, no le tembló el pulso para anunciar, a través de un artículo publicado en su perfil de LinkedIn, que a partir del mes que vieneen la mencionada multinacional y pasará auna innovadoray redes sociales. "Había planeado tomarme un tiempo para pensar cuál sería el próximo paso. Fue entonces cuando Jeffrey Katzenberg, que es un amigo cercano, me llamó para discutir", comentó en inglés quien también tuvo una destacada carrera en eBay, DreamWorks Animation y P&G, entre otras firmas.Whitman será ahora consejera delegada en la compañía cuyo objetivo es llevar lade las producciones deal estilo de vida movil, con"Es una de las ideas máscon las que me encontré en toda mi carrera", afirmó Whitman al respecto de NewTV, y agregó que el consumo móvil de formatos cortos de video está creciendo "explosivamente", tanto en minutos como en porcentaje de tiempo de pantalla. A partir del primero de marzo, Whitman será CEO y lade esta firma, y desde Los Angeles construirá un nuevo equipo. NewTV es una compañía deincubada por WndrCo, un holding con base en San Francisco y Los Angeles que se dedica a construir negocios de medios digitales y software.