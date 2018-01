Finanzas

26-01-2018 Cuando Hugo Chávez tomó el poder en febrero de 1999, un dólar se cambiaba por 0,573 bolívares; hoy supera los 260.000. La inflación avanzó en igual proporción y el año pasado los precios avanzaron un 2.600%. Ahora el gobierno de Maduro emitirá su propia criptomoneda, denominada Petro

El café con leche, indicador de la crisis

"No vale la pena tener bolívares, te das cuenta que", comenta un trabajador venezolano a la espera que le cambien sus billetes de 100.000 por algunos "verdes".La tradición inflacionaria de Venezuela no es ninguna novedad pero, sin embargo, la capacidad de asombro no se agota ante la comprobación de que la situación siempre puede empeorar: laestá devorando hasta límites inimaginados la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.Es por ello que la salvación económica, aunque sea transitoria, de las familias y empresarios pasa por refugiarse en el dólar Otra comerciante comenta que "para sobrevivir te tienes que dolarizar", por ello explica que brindao el equivalente en bolívares pero con la tasa de la web DolarToday.com.Ante esta situación, el Gobierno de Maduro declaró que la inflación desbordada se debe a uny ha ordenado fiscalizar a todos los comercios del país, lo que, según muchos pequeños propietarios, ha llevado a sus negocios a la quiebra.Todo ello en un contexto en el que la hiperinflación venezolana sigue quemando etapas y la depreciación del bolívar es cada vez más rápida. La moneda del país caribeño superó el lunes una nueva barrera psicológica, ya que un solo dólar ya se cambiaLo más grave es que el techo de los 100.000 bolívares se había cruzado apenas el 1 de diciembre, lo que supone que la divisa venezolanade su valor eno 36 sesiones del mercado de cambios informal, el único que opera con alguna normalidad en el país.Con esta cotización, el valor del, que es de menos de 800.000,La gravedad de la situación lo refleja el hecho de que cuando Hugo Chávez tomó el poder, en febrero de 1999, un dólar se cambiaba por 0,573 bolívares. A partir de esa cifra, desde el comienzo de la llamada "Revolución Bolivariana", el precio del dólar Es más, si se toma en cuenta la cotización de, cuando Maduro fue elegido presidente, el tipo de cambio se encontraba en 23,46 bolívares por dólar , lo que significa que el billete verdedurante los últimos cinco años.Dado que la mayoría de los productos que se consumen en Venezuela son importados, la devaluación de la moneda viene aparejada de una creciente inflación, ya que los empresarios necesitan cada día más bolívares para comprar los mismos bienes en el extranjero.Es por ello, que en línea con la disparada del dólar , enla inflación minorista fue del, de acuerdo a los datos publicados por la Asamblea Nacional. En tanto queel indicador, y todo indica que continuará trepando en los próximos meses.Una forma de medir cómo impacta este descalabro económico en la vida de las personas es tomar la evolución delen una cafetería de Caracas.Según la agencia Bloomberg, que registra los precios en forma sistemática, el 1 de septiembre de 2016 costaba 450 bolívares.Un año despuésy ya a principios de noviembre pasado estaba en 5.500. Con la aceleración de la devaluación y de los precios , el 6 de diciembre ya había subido a 14.000 yApenas dos semanas después, la taza de café con leche ya costaba 45.000 bolívares y esta semana volvió a romper todos los parámetros yEso sí, ya en algunos cafés y confiterías

Se "prohíben" los aumentos

El efecto "dólarToday.com"

¿Servirá el Petro para mejorar la situación?

Es decir quesu precio se incrementó nada menos queLa granes que a unos pocos metros de cualquier cafetería unPremium de 95 octanos. Con el dinero deun venezolano, porque si opta por la Especial, la de 91 octanos, que cuesta un bolívar el litro, llenaría un depósito de 50.000 litros.Para tener una idea de la, producto de la fijación del precio del combustible por parte del gobierno de Maduro,ese mismo café con lechenada menos que unos(8.333 x $26 que es el precio promedio de una nafta Premium).Si la cuenta fuera al revés, a partir del precio relativo entre el café con leche y la nafta en Buenos Aires ($50 / $26), el litro de la gasolina Premium debería costar en Caracas unos 26.000 bolívares.Ante esta situación, ¿cuál fue la reacción del Gobierno? La misma que la de otros países que han sufrido la hiperinflación, como Zimbabue:Recientemente el vicepresidente, Tareck el Aissami, y el director de la "Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos", William Contreras, ordenaron a los supermercados vender los productos a los precios que tenían el 15 de diciembre, y, para que no puedan cambiarlo posteriormente.Obviamente, el resultado es el mismo que en los otros países:. El motivo es muy sencillo: los supermercados no pueden hacer frente a los costos que crecen prácticamente a cada minuto.El impacto en los precios se refleja también en las cajas "Clap", un paquete de comida subvencionada que reciben seis millones de venezolanos. El pasado 8 de enero el propio Gobierno se vio obligado aen sus precios , pues pasaron de 10.000 a 25.000 bolívares. La explicación que dio el Ministerio de Alimentación fue sencilla y escueta, ya que adujo que se debió a un "aumento de costos operativos".Como si el avance imparable de la inflación no fuera un problema de enorme gravedad, se suma otro de igual magnitud y que complica aún más la vida cotidiana de los venezolanos: prácticamenteEl papel más alto es de 100.000 bolívares, es decir apenas 38 centavos de dólar y el siguiente ya es de 20.000 -8 centavos-. Es por eso que quien tiene efectivo tiene un tesoro, como afirman en Caracas.El, que limita la disposición de dinero en cajeros a cifras ridículas, pues no supera los 20.000 bolívares, ha provocado que los billetes se "compren" con comisiones de entre el 10% y el 20%.Ante esta situación, cada vez más gentepara cualquier transacción, lo cual es un problema en un país en el que casi un tercio de la población no tiene acceso a sistemas bancarios.Sin duda que buena parte de esta crisis, se debe a laque alcanzó el nivel más bajo en los últimos 28 años -216.000 barriles diarios menos que hace un año- al ubicarse en los 1,6 millones por día.Como consecuencia de este derrumbe en la extracción, en 2017 elpor exportaciones de crudoEn cuanto a las estimaciones para el corriente año, la consultora Control Risks estima que las ventas al exterior caerán por debajo de los u$s27.000 millones, es decir u$s4.000 millones menos que en el ejercicio recién terminado.Una de las razones por las que el presidente Nicolás Maduro asegura que el país se encuentra atravesando la actual crisis económica es que toda la actividad, a su juicio, gira en torno a los precios del dólar que publica DolarToday.Pero desde la oposición, el presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, opinó que el gobierno "tiró a la economía venezolana en los brazos de dólar paralelo".Guerra explicó que la inflación no es generada por los comerciantes. "Los productos que están en los mercados de origen importado son traídos a Venezuela porque no hay otro dólar ".El dirigente mencionó además que el dólar Dicom, que se debería utilizar para ofertar divisas a los sectores importadores, lleva cuatro meses sin subastar y que tampoco se generan los dólares al precio oficial de 10 bolívares destinados a las compras de medicamentos y alimentos básicos.La administración venezolana, el Petro, para enfrentar la "guerra financiera" por parte de Estados Unidos, que en agosto de 2017 aprobó sanciones financieras y jurídicas contra el país caribeño."El criptoactivo Petro significaráde esa asquerosidad llamada", aseguró el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, durante una rueda de prensa desde el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas.Ya mucho antes de su lanzamiento, las dudas de los analistas surgieron de inmediato, pues para empezar, el Petro estaríade la minería y el petróleo, por lo que ya de origende una criptomoneda, que es la de no estar ligada a ninguna nación en particular.En segundo lugar, según Rodriguez cada divisa será asignada a través de un sistema de licitación muy similar al que se aplicaba en el mercado cambiario. Aquí también se estaría apartando del protocolo de las monedas virtuales, según el cual su creación está, en la mayoría de los casos,La intención oficial es que las personas que accedan al mismo "podrán intercambiar criptoactivos o divisas de una forma que se alejen de 'DolarToday'", según sostuvo Jorge Rodríguez.Una de las opciones que se manejan para alentar su difusión pasa porsus salarios con lay recurrir a incentivos fiscales para fomentar su uso.Rodríguez mencionó que cada Petro tendrávenezolano, tras recordar que estos se hallan sustentados en los recursos naturales del país, como el petróleo, el gas, el oro y los diamantes.Previamente, el presidente de Venezuela , Nicolás Maduro, había anunciado la emisión de los primeros 100 millones de unidades, las cuales tendrán "el sustento legal en recursos naturales que hemos certificado".De ellos, 38 millones estaránen una preventa de un mes de duración que comenzará el 15 de febrero y que los responsables esperan que capten hasta 1.300 millones de dólares, según documentos preliminares.Una oferta adicionalle seguirá a un precio más alto, con 44 millones de unidades que se estima queen total. El resto de las monedas irá al gobierno y a un panel de asesores que ayudaron al país a fijar las normas para su lanzamiento.El motivo de esta emisión, que aún no se concretó y cuya fecha de lanzamiento se va dilatando en el tiempo, es en opinión de los analistas uno de loscon que cuenta la administración de Maduro, luego que la calificadora S&P declarara su deuda en default, tras incumplir con un pago de intereses por u$s45 millones correspondientes a PDVSA.Más allá de los problemas internos que puedan afectarlo, el Petro deberá enfrentar un duro escollo adicional, debido a que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos que deseen invertir en la criptodivisa que "podrían", e incluso ser perseguidos legalmente en virtud de las sanciones impuestas a Caracas.