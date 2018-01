Las empresas siguen tomando crédito externo: AySA colocó deuda por u$s500 millones a una tasa de 6,6%

Finanzas

25-01-2018 Es la segunda empresa pública después de YPF en colocar deuda en los mercados internacionales. La emisión es a cinco años y amortiza el capital en un único pago. Recibió órdenes por hasta u$s2.000 millones. El lanzamiento de los títulos se hizo desde Londres

Mientras Mauricio Macri finalizaba su estadía por Davos y viajaba a París para continuar con su gira europea, en Londres un grupo de funcionarios de segundo nivel del Gobierno festejaron la obtención de u$s500 millones que inversores extranjeros le prestarán a una empresa pública argentina.

Se trata del resultado de la colocación de una serie de Obligaciones Negociables (ON) que Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), ofertó a los mercados de capitales internacionales.

En la operación participaron Pablo Bereciartúa, subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación y Santiago Bausili, secretario de Finanzas de la Nación. Y también José Luis Inglese, presidente de AySA, Alejandra Alberdi, vicepresidente, y Pablo Belocopitow, CFO de la empresa proveedora del servicio de agua potable y cloacas de la Capital Federal y varios partidos del conurbano bonaerense.

Si bien las expectativas estaban puestas en obtener cerca de u$s300 millones, finalmente se cerraron demandas por u$s200 millones más, a pesar de que se presentaron 235 inversores con órdenes por u$s2.000 millones.

El bono colocado será a cinco años y amortiza el capital en un único pago en la fecha de vencimiento y ofrece un rendimiento de 6,625%, que en AySA consideraron como una excelente tasa para una empresa del sector público que sale por primera vez al mercado internacional de capitales.

El lanzamiento de los títulos fue el final de un road show del que participaron los funcionarios del gobierno nacional y los máximos ejecutivos de AySA luego de tres días de reuniones con más de 35 inversores y que se llevaron a cabo en Londres y en Frankfurt. De esta forma, AySA debuta en los mercados de capitales internacionales con esta primera colocación de ON y se convierte en la segunda compañía pública argentina en hacerlo, después de la petrolera estatal YPF.

La empresa funciona bajo la órbita del Ministerio del Interior,Obras Públicas y Vivienda y volcará los fondos para financiar parte de las obras previstas en el Plan de Mejoras, Expansión y Mantenimiento de los Servicios de la compañía que este año demandará inversiones por $32.000 millones. Los bancos con los que trabajó AySA fueron Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank Securities Inc. y HSBC Securities (USA) Inc. como colocadores internacionales, y Crédit Agricole Corporate and Investment

Bank como co-manager.

Pero además de sumar fondos frescos para sus obras, la colocación de las ON de AySA abre la puerta para que la empresa deba recurrir menos al dinero del Tesoro Nacional, tal como buscan desde varios despachos oficiales en donde pretenden reducir el déficit y sanear las cuentas públicas. Por eso desde el Gobierno avalan este mecanismo de toma de deuda para financiar sus propias inversiones dejando de depender, en parte, del fondeo que actualmente la empresa recibe de los recursos presupuestarios del Estado.

En la carpeta que llevaron a la gira para tentar a los inversores, los funcionarios y los ejecutivos de AySA remarcaron la mejor performance comercial que la empresa viene logrando y el incremento del nivel de su facturación gracias a las subas de tarifas y a cuentas más ordenadas.

En la actualidad, AySA brinda servicios en una zona clave para el país, cercana a los 1.800 km2, donde residen aproximadamente 13 millones de personas. Su radio de acción abarcaba la Capital Federal y 17 partidos del primer cordón del conurbano bonaerense Un territorio que desde que asumió el actual gobierno de Cambiemos fue incrementándose, con la suma de otros ocho partidos a su radio de concesión como son los de Escobar, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel, Presidente Perón, Moreno, Merlo y Florencio Varela.

Su status comercial es del de una sociedad anónima donde el Estado posee el 90% del capital y el resto el personal, y su presupuesto está consolidado con el nacional por lo cual su directorio no tiene capacidad para tomar fondos de manera independiente de la estructura del Estado, a diferencia de YPF y Metrogas que pueden hacerlo mediante la emisión de ON que colocan en los mercados local e internacional como forma de apalancar sus planes de negocios y consolidar sus deudas.

Al respecto, Rogelio Frigerio, ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, sostuvo que la colocación de las ON de AySA "nos permite estar más cerca del objetivo del Presidente que es que todos los argentinos tengan acceso al agua potable y a cloacas".

A través de un comunicado, el funcionario agregó que "además del financiamiento para las obras, esta salida a los mercados de capitales por parte de AySA muestra el serio trabajo que viene realizando el Gobierno para insertarse en el mundo y habla a las claras de la confianza que tienen en Argentina los países desarrollados".

Por su parte, el presidente de AySA, José Luis Inglese, detalló que "los excelentes resultados obtenidos en esta emisión, la primera en la historia de AySA, ratifican que la compañía va por el camino correcto: transparencia, manejo eficiente de los recursos y un adecuado plan de inversión que permita mantener, mejorar y expandir el servicio de agua potable y cloacas en nuestra área de concesión".

En tanto, el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartúa, estimó que "esta inyección de capital permitirá cumplir con la inversión en infraestructura, con alto impacto social en el área metropolitana, y confirma el regreso de Argentina al ámbito internacional. Con este aporte podremos seguir realizando desde AySA las obras más importantes de agua y saneamiento de los últimos 100 años en el área de concesión".