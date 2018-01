Todos tienen algo que decir sobre el dólar: los consejos de los economistas tras la volatilidad de los últimos días

Economía

26-01-2018 La divisa volvió a convertirse en tema de discusión. Diversos especialistas tomaron la palabra luego de que la moneda estadounidense rozara los $20 el miércoles y alarmase al Gobierno. ¿Las subas impactarán en la inflación? ¿Cuál es su verdadero valor? ¿Debemos acostumbrarnos a los vaivenes?

El dólar volvió a convertirse en un tema de la agenda mediática tras la volatilidad de los últimos días. Diversos economistas tomaron la palabra luego de que la divisa estadounidense rozara los $20 el miércoles y alarmase al Gobierno. ¿Cuáles son los consejos de los especialistas?

Para el economista Miguel Kiguel los argentinos "tenemos que acostumbrarnos a la volatilidad del dólar", y aseguró que esa situación no va a impactar sobre la inflación.

"Si bien hay mucha gente que no le gusta esta volatilidad del dólar, porque genera cierto nerviosismo, no veo que haya ninguna amenaza ni a los bancos ni a la inflación", sostuvo el ex secretario de Finanzas.

A su criterio, "tenemos que acostumbrarnos a esta volatilidad, aunque sea un poco difícil".

En declaraciones radiales, Kiguel aseguró que con el dólar en torno a los $20, "la Argentina sigue estando cara".

También, evaluó que "a partir del cambio de metas de inflación hubo un giro en la política monetaria del Banco Central. Eso modificó la visión del dólar, y desde ese momento empezó su escalada".

"Yo creo que ahora se va a estabilizar. Peor no lo veo al Banco Central interviniendo. Si el dólar se escapara un poco más a lo mucho podrá intervenir, pero en pequeñas dosis", vaticinó.

Por último, el economista afirmó: "La Argentina está en una situación diferente a la del pasado. Antes, cualquier movimiento del dólar podía desestabilizar mucho a la inflación y a los bancos, generando corridas. Nosotros somos mucho más sensibles al dólar que otros países. Pero ahora no lo veo".

Quien también opinó fue el economista liberal Javier Milei, quien advirtió que la suba que viene experimentando el dólar "se va a trasladar a precios", por lo que la devaluación "no sirve para nada" y aseguró que el Gobierno está buscando mayor competitividad a través de la pérdida de poder de compra de los salarios.

El precio del dólar en la Argentina aumentó casi 13% desde el 2 de diciembre pasado: el miércoles cerró casi a $20 pesos en la mayoría de los bancos públicos y privados.

Milei dijo en declaraciones a radio La Red que las variables económicas siguen alteradas porque "el Gobierno no quiere tocar el gasto, no quiere hacer el ajuste fiscal que corresponde".

Y señaló que la administración de Mauricio Macri "quiere que todo el costo de tratar de mejorar la competitividad se pague con menores salarios en dólares".

Consideró que eso es "una locura" porque el precio de los alimentos y muchos bienes esenciales para la gente están expresados en dólares.

Milei advirtió que si el Gobierno logra ese cometido, lo que ocurrirá en el país es que "aumentará la pobreza y la indigencia" por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

"Si vos devaluás y se te va a precios, la devaluación no te sirvió para nada", cuestionó.

Y apuntó que en la actualidad hay "presión desde Jefatura de Gabinete, con aprietes al Banco Central para que baje la tasa de interés".

"Lo que hace este Gobierno con esta devaluación promovida por Jefatura de Gabinete apretando al Banco Central generará inflación", opinó Milei.

"Está cayendo la demanda de dinero y además está emitiendo, el peso tiene que perder valor. Sube primero el dólar pero detrás van a subir los precios", agregó.

Otro economista que decidió alzar la voz pública sobre el valor de la divisa fue el exministro de Economía, Domingo Cavallo.

El exfuncionario esgrimió su visión en su blog. "Federico Sturzenegger no se equivoca cuando sostiene que la flexibilidad cambiaria ayuda a evitar que shocks externos tengan efectos desestabilizantes sobre el nivel de actividad económica. Esto es bien sabido a partir de nuestra experiencia con los períodos de tipo de cambio fijo", sostuvo.

No obstante, cargó contra el titular de la entidad central por "argumentar que la estabilidad del crecimiento trimestral del PBI del último año se debió a la flexibilidad cambiaria, cuando durante 2017 no hubo ningún shock externo desfavorable que requiriera de los fuertes cambios de velocidad del ajuste cambiario nominal que, en la práctica, provocaron movimientos indeseables en el tipo de cambio real".



"Como los precios de nuestras exportaciones estuvieron bajando durante 2017, es probable que una tendencia diferente en el tipo de cambio real podría haber beneficiado al crecimiento del PBI y, sobre todo, a su sostenibilidad futura", dijo Cavallo.



Luego agregó: "Por supuesto, para que la tendencia del tipo de cambio real resultara diferente, se tendrían que haber evitado los episodios de depreciación nominal demasiado lentos e inestables (o peor, de apreciación nominal), que resultaron de la política de muy altas tasas pagadas por las Lebacs, especialmente en el segundo semestre de 2017".



Tras "destacar que la flexibilidad cambiaria no implica necesariamente alta volatilidad", el exministro menemista sostuvo que "puede haber flexibilidad cambiaria con muy baja volatilidad. El mejor ejemplo de este tipo de combinación es el caso de Perú".



"Creo que la alta volatilidad cambiaria, lejos de ayudar a aumentar la demanda de pesos como reserva de valor, tiene el efecto contrario".

Más adelante, escribió que "la alta volatilidad del tipo de cambio, reflejo de una elevada incertidumbre en el mercado cambiario, obliga al Banco Central, o al Tesoro (lo que es prácticamente lo mismo), a pagar tasas de interés más altas para lograr financiamiento en pesos para el déficit fiscal. Esto significa que la reducción del déficit fiscal total se torne más difícil, aun cuando se hagan fuertes esfuerzos para bajar el déficit fiscal antes de intereses (o primario)".



"Mi sugerencia para el Banco Central no es que abandone su política monetaria de metas de inflación, si no que la implemente manejando no sólo la tasa de interés sino el tipo de cambio nominal", recomendó.



Y agregó: "Esto significa que, por ejemplo, a partir de que el tipo de cambio alcance un nivel que se considere satisfactorio, digamos $20 por dólar en los próximos días, intervenga en el mercado cambiario de tal manera de hacerlo subir todos los días los centavos necesarios para que al final del año se ubique en alrededor de $23 por dólar.



"No necesita hacer ningún compromiso demasiado firme sino sólo anunciar que procurará que el precio del dólar aumente gradualmente en línea con la meta de inflación", suscribió.

Por su parte, para Guillermo Nielsen, al "dólar no lo podés analizar aisladamente de la percepción que está teniendo el mercado". "Creo que lo que está pasando en el mercado es que se está volviendo a la expectativa de demanda de dinero del 28 de diciembre cuando el Gobierno recalibró las metas de inflación para este año y los siguientes".

"En ese sentido, la suba de dólar marca que la idea de que (el presidente del Banco Central, Federico) Sturzenegger retomaba la conducción de la Política Monetaria tratando de domesticar la inflación fue ficción. Si bien los que manejan la economía son los políticos, la conclusión es que sorprendentemente, la está manejando gente que no sabe de economía".

Acto seguido, sostuvo: "Yo creo que hay una caída de la demanda de pesos y suba de la demanda de dólares producto de la baja de tasas y de la imagen que se va componiendo en el mercado. Esto te pega directamente en las expectativas de inflación. Ahí se retrae la demande de pesos y aumenta la de dólares".

El economista José Luis Espert tampoco quiso pasar por alto la oportunidad de dar consejos sobre cómo debe actuar el Gobierno. "El programa económico inició una etapa, en la que no hay que entrar en pánico, pero sí hay que acostumbrarse a que el dólar va a seguir mucho más de cerca la inflación", indicó.

El economista explicó que "a la larga, el dólar en la Argentina sigue a la inflación y que ahora probablemente sea mucho vas cerca esa relación", aunque destacó que "a lo mejor este año sube un poco más que la inflación, o a lo mejor no".

Para Espert "una cosa es que haya libertad absoluta para comprar dólares para los particulares y otra es que me digan que la flotación es libre con un Banco Central que no para de comprar dólares y acumular reservas". En este sentido, remarcó que "la flotación de ninguna manera es limpia con un Banco Central que compra dólares como los que compra porque tiene un agujero fiscal el fisco del tamaño que tiene".

También remarcó que la meta inflacionaria de 15% es probable que no se cumpla y amplió que "no descartaría que esté entre 20% y 25%, como fue la del año 2017, y el dólar acompañando un poco más todavía, compensando el no acompañamiento de la divisa durante el año pasado".

Ante este escenario, este jueves, desde Suiza, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne sostuvo que la suba del dólar "es absolutamente normal", por lo cual recomendó ir "acostumbrándose" a las fluctuaciones del tipo de cambio.

"Tenemos tipo de cambio flotante, a veces se aprecia y otras se deprecia. Es absolutamente natural, normal. Acostumbrémosnos. Estoy convencido que es el sistema adecuado para la Argentina que nos preserva que los shocks generen aumento de la tasa de desempleo", sostuvo el funcionario.

Macri, por su parte, tras brindar su discurso en el Foro Económico de Davos, brindó una conferencia de prensa y ante una consulta de un periodista ratificó a Sturzenegger.

Es decir, respaldó -al menos por ahora- el rumbo económico tomado.