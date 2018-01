Nuevo techo para el dólar: el Gobierno intervino para marcar el "precio límite" y envió la señal para frenar la corrida

Finanzas

26-01-2018 La cotización debe surgir de la oferta y demanda. Esta es la premisa que tanto han pregonado funcionarios. Pero parece que no se cumple cuando se dispara por encima de un nivel tolerable por el BCRA. De ocurrir, los bancos públicos dan una mano. ¿Cómo ven al mercado cambiario en Wall Street?

Era una de esas charlas distendidas que Federico Sturzenegger organiza de tanto en tanto. En dialogo con un colega suyo, le compartió una frase que le hizo abrir los ojos: "Acumulamos reservas para usarlas yde ser necesario".Sería casi una obviedad decir que el Banco Central puede salir a vender dólares en caso de una disparada (de hecho ya lo hizo). Pero lo queal interlocutor es que el banquero centrala poco de que elde inflación Su colega y el resto de los allí presentes leyeron el "" de las afirmaciones del funcionario: para todos, se trataba de unfrente al mercado Estevolvió a quedar enel mediodía del jueves, cuando lasalió a ponerlea la cotización del dólar , quehacia losEly else desprendieron de divisas propias por orden del Gobierno. Losvarían según las fuentes consultadas: entreLaes más que clara:que, al menos por ahora,Fuentes de bancos líderes de la City señalaron a iProfesional que el mercado cambiario terminó "comprador", y que la apertura del viernes se transformó en una puesta en escena a la que operadores, Gobierno y Banco Central estarán muy atentos.Desde que asumió, lavenía siendo prescindente en relación al valor del dólar . En privado y públicamente, aseguraba quelo queDe hecho,en las que tuvo que(principios de 2016 y en julio del año pasado, justo antes de las elecciones primarias), lo hizo tras la "" de laTodoel último "Día de los Inocentes". Fue el 28 de diciembre cuando elque para este añoa la prevista en el Presupuesto (15% en lugar de la franja 8%-12%).Tal decisión dio espacio a unade la, que el Banco Central ya aplicó en: la bajó del 28,75% alen un par de semanas.Como era de prever, elbuscó, que ya subió una la fecha: de $17,55 a $19,85.A diferencia de otros momentos en los que el BCRA intervino recién cuando se desató una corrida, ahora laentre losdel exterior y operadores locales es quemande unadelpor el Gobierno.Esto contribuiría a calmar las aguas y a reducir un nerviosismo que, más temprano que tarde, se terminará desparramando entre los argentinos de a pie.Nicolás, desde Suiza, donde participa del Foro de Davos , quitó trascendencia a la escalada del billete verde: "Tenemos un, a vecesy otras. Es absolutamente natural, normal. Acostumbrémonos".Para darle entidad a la elección que ha tomado el Gobierno, añadió: "Estoy convencido de que es epara la, y que nos preserva de los shocks que puedan generar un aumento de la tasa de desempleo".La jornada cambiaria de este jueves se caracterizó por la volatilidad, y la novedad fue lapara ponerle unde la divisa estadounidense.Según la operadora Global Agro Brokers, lasdely delllegaron a. Otras, en cambio, estimaron ventas de entreEsa injerencia dio lugar a una: en el mercado mayorista, cedió a $19,35; en el minorista, a $19,71.No obstante, sobre el final del día quedó en un escalón más alto:en el primero yfue el promedio en(entre 8 y 10 centavos más abajo que en la jornada anterior).Elque quedó flotando en los despachos de la City es si se verá unao si, por el contrario, elPor lo pronto, quesolamente por la activa presencia de lageneró "" en el mercado . Al punto que, sobre el cierre del jueves, había más compradores que vendedores de moneda estadounidense.Toda la tensión (y atención) se trasladó a la apertura del viernes. El consenso entre operadores es que el, en coordinación con la, limitará la corrección y leen torno a losAl menos en esta instancia.Un dato que no pasó desapercibido en las mesas de dinero es que, hace apenas unos días,dijo con todas las letras que la" -de unos- se encuentra muyde la de, que era de 3,9 puntos.Además, indicó que ese diferencial le daba un amplioparael. De hecho, fue lo que hizo el martes, al volver a reducir el tipo de interés de referencia 75 puntos básicos (0,75% anual).Elaplacar las tensiones del mercado cambiario para utilizar ese margen y poderde interés.Además de la intervención oficial, tambiénelpor parte de fondos delEn algunas mesas de dinero estiman que cerca de(sobre u$s1.100 millones) ya fuerondesde el extranjero, incrementando la oferta de divisas que buscay así volver a subirse a la "" (carry trade).La expectativa de que esta vez Sturzenegger ordene una "intervención temprana", que evite una mayor agitación en el mercado , fue suscripta por el propio funcionario en su última conferencia de prensa."A latener unsólido con. Cuando hay algún shock negativo a la economía, que deprecia el tipo de cambio, ahí nos hacemos fuertes. En el momento que más se necesitan, más valen", dijo.cuando necesitamos ser más fuertes", completó el funcionario al argumentar en favor del proceso de acumulación de tenencias que está llevando adelante el BCRA, en línea con la colocación de deuda pública del Gobierno.Desdeparecieronde esos dichos: El banco de inversión americanodistribuyó unentre sus clientes titulado: "Esperamos que el BCRA queme reservas si aumenta la volatilidad del tipo de cambio".Losdel paper son:1. "De cara al futuro, creemos que else veráa tomar un enfoque cada vezen el mercado si elcontinúa".2. "Creemos que es bastante probable que si el peso sigue perdiendo valor de manera drástica,para contrarrestar la volatilidad y tratar delossobre la".3. "La buena noticia es que elde la Argentina ahora está por encima del".4. "Sin embargo, el pesimismo en Wall Street no cede. Actualmente, en losque se negocian en, los inversores creen queadicional de acá a".Más allá de las dudas que la coyuntura pueda generar entre los operadores, en else muestrandel camino elegido. Esto es, de la búsqueda de unentrede interés,Lasi esta modificación de la estrategia no deriva en unmayor al deseado queen el mercado y termine impactando negativamente en las expectativas.El pasado reciente demuestra que lasprovocaron un. Y si bien el Gobierno fue el impulsor de la actual corrección, ahora quiere evitar una depreciación excesiva que dé lugar a una mayor presión inflacionaria.Así como están las cosas, buena parte de lasde la, ya que pronostican que else ubicará entre elpara este año.Para desgracia del Gobierno, estasemergendel inicio de la ronda de, y en un contexto en el quelos incrementos salariales en torno delCuando el tipo de cambio se empieza a mover fuerte, la Argentina parece teñirse de verde. Prácticamente no importa otro tema, al menos en el plano económico. Son muchos los que sostienen que por estas horaslasLos funcionarios ya mostraron los dientes. ¿y operadores de la City? Este viernes y los días venideros serán prolíferos en cuanto a las señales que les enviará el mercado