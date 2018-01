El anuncio irritante de Apple que ningunea a las computadoras

Tecnología

26-01-2018 El comercial, que explica funciones de la iPad Pro, generó la incredulidad en varios usuarios que no tardaron en compartir su opinión a través de Twitter

La publicidad de, por lo general, funciona muy bien: anuncios sencillos, con una buena fotografía, música actual y planos definidos hicieron que la marca se gane al público y que los productos que ofertan sean el deseo de cualquier consumidor. Pero no pasa así con el caso del último anuncio que, debido a una frase, se fue ganando el enojo de todos los seguidores. “?” (“¿qué es una computadora ?”, en español) son las palabras que dice la joven protagonista del anuncio justo en el plano final. El comercial, que explica todas las funciones de lajunto a la última versión de Apple , el iOS 11, ha generado la incredulidad en varios usuarios que no han tardado en compartir su opinión a través de Twitter. En el universo de este anuncio se pretende explicar lo valiosas que son todas las destrezas de la iPad y que sus actualizaciones ponen a las computadoras en unhasta el punto que una niña desconoce lo que son.La situación exagera la realidad, porquey están presentes incluso (o más aún, quizás) en la rutina de los más jóvenes. “Tengo un odio irracional hacia la protagonista del anuncio de la iPad”, “¿qué es un computadora?, ¿en serio no lo sabe?”, “cada vez que sale el anuncio de Apple quiero tirar el televisor por la ventana”, son algunas de las miles de opiniones que aparecieron eny en. La compañía buscaba que con esta historia publicitaria la próxima generación se críe en una era donde los dispositivos de medio tamaño como las tabletas o algunos móviles sean los reyes del mercado. Una generación donde el concepto de computadora sea escaso o, más bien, desaparezca. Ante esto, unos usuarios se han mostrado más que satisfechos ante el objetivo de evolución que la marca persigue, mientras que otros sugieren que la publicidad tira piedras sobre el propio tejado de Apple ya que lasno salen muy bien paradas en el anuncio.