26-01-2018 Se cambió el período para recategorizarse. Ampliaron el tope para las ventas y categorías que exigían empleados ya no lo tienen en cuenta

Por la, cerca de tres millones de contribuyentes adheridos al régimen delexperimentarán nuevos cambios a partir deSe trata de las modificaciones aprobadas elpasado por el Congreso, que vienen a sumarse a aquellas que ya empezó a implementar la AFIP este mes por normativas previas, como lade los valores de las categorías. Entre las novedades que se esperan ahora y en cuya, figura ladel monotributo , la simplificación de la recategorización, la suba del precio unitario de venta y la eliminación de requisitos para las categorías. -solo podrán inscribirse lasy las asociaciones indivisas. Las sociedades de hecho y condominios, en cambio, ya no podrán ser parte del régimen a partir de junio.: la revisiónen lugar de cuatrimestral, por lo que se hará solo dos veces al año. Bajo el esquema previo, el lunes pasado venció la recategorización voluntaria correspondiente a enero y habrá una nueva con vencimiento el: antes quien comercializaba bienes no podía venderlos por un precio mayor a $2.500, mientras que ahora el límite se amplía a $15.000. Esto significa unque por la inflación debían subir el precio de sus bienes superando el tope y quedaban fuera del régimen. -los monotributistas que venden bienes en lasya no tendrán que tener uno, dos o tres empleados, en cada caso, para mantenerse dentro del régimen simplificado. Por el contrario, podrán trabajar. -la cuota del monotributo se compone por el impuesto integrado, la jubilación (aportes al Sipa) y aportes a la obra social. De ahora en más, el Poder Ejecutivo tendrá la facultad de actualizar el aspecto previsional de la cuota, sin una ley del Congreso.