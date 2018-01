Management

29-01-2018 Los empresarios estiman que la contratación en ramas industriales crecerá este año, pero a un nivel menor que la economía. Además, rezan para que Brasil siga con viento a favor e incremente sus importaciones de productos argentinos. Los rubros que lideran las búsquedas

La industria nacional está viviendo un momento de leve repunte de la actividad. Pero no hay un desborde de entusiasmo por parte de empresarios, por el momento.

Los datos del INDEC reflejaron una pequeña mejora en relación al 2016, año en el cual las subas de tarifas, la devaluación y el ajuste económico habían hecho mella en los niveles de producción.

Sin embargo, el Gobierno no puede capitalizar las buenas noticias, que se han visto opacadas por despidos y cierres de plantas como las de Sancor, Pepsico o Fabricaciones Militares, que dejaron en la calle a cientos de trabajadores.

Tan solo en los últimos días, por listar algunos casos, la multinacional Bunge despidió a 30 operarios de su planta de Campana, provincia de Buenos Aires, y sumó así 165 cesantías en lo que va del año.

La autopartista sanjuanina Itec, de Héctor Méndez, anunció su cierre definitivo y dejó en la calle a 359 personas.

También hubo bajas en una fábrica de Ilolay en la ciudad de Suardi, Santa fe.

Así y todo, el Estimador Mensual Industrial (EMI) reflejó que la actividad de noviembre de 2017 presentó una suba de 3,5% con respecto al mismo mes del año 2016. Y en el acumulado de los primeros once meses de 2017, este indicador registró un crecimiento de 1,9%, al compararlo con el mismo período del año anterior.

En medio de la creciente polémica por el aumento de las importaciones y las dudas sobre cuánto traccionará el consumo -en momentos en que el Gobierno pretende contener las subas salariales, el gran interrogante es qué sucederá con la variable empleo.

Consultores explican que se observa una tendencia positiva pero no hay que esperar un boom.

Maximiliano Schellhas, director general de Staffing y Key Accounts de Randstad consideró que el incremento de la demanda es muy leve, casi por "goteo".

"Nuestros indicadores muestran que en los meses de septiembre, octubre y noviembre hubo un aumento de dos puntos en la demanda de personal por parte de las empresas del sector industrial. Si bien en el mes de diciembre disminuyó ligeramente, el balance del final del año arroja resultados positivos", señaló César Dib, coordinador de Selección de Grupo Gestión, para despejar dudas al respecto.

"En función de estas cifras, estimamos que se mantendrá una tendencia levemente positiva en los próximos meses", amplió.

Juan Ignacio Diehl, directivo de Adecco Argentina, señala que "es real que hubo un pequeño repunte de octubre y septiembre hacia adelante. Antes, el 2017 había sido un año chato".

También en Randstad Argentina vieron un alza incipiente sobre el final del año pasado, en principio en las horas trabajadas del personal eventual y luego, en la mayor contratación de mano de obra.

"La demanda de operarios y técnicos crece alrededor de un 1% por trimestre. Es muy leve pero lo que estaba en rojo pasó a estar en verde, con una muy leve curva ascendente", resumió Schellhas, de Randstad.

En paralelo, algunos consultores especializados en mandos medios y altos para el sector industrial, ya registran un incremento de los procesos de reclutamiento.

Daniel Urman, director de NUMAN, asegura que hay un repunte de las búsquedas de estas posiciones, que se basa además en las expectativas positivas que tienen las empresas para este 2018.

"Vemos que más empresas del sector industrial avanzan con reclutamientos gerenciales para lograr mayores niveles de productividad y competitividad y para internacionalizarse", aseguró Urman a iProfesional.

Sectores que ponen primera

Los expertos consultados aseguran que lo que ocurre en el empleo industrial por el momento no es un "boom" ni una oleada de pedidos.

Pero coincoiden en señalar que hay sectores que van mostrando mayor dinamismo.

Más allá del cierre de Itec por la caída de un contrato, los analistas ponen fichas en el complejo automotor.

"Se están activando inversiones de autopartistas. La provincia de Córdoba venía muy castigada, pero con algunas automotrices produciendo modelos nuevos, hay recuperación. Las terminales el año pasado comenzaron poco a poco a demandar más personal y, como efecto derrame, esto llegó a las Pymes", dijo Schellhas.

Desde Adecco también señalan a esta rama de actividad por su repunte: "Hasta hace unos meses, las autopartistas daban de baja a empleados, suspendían o cancelaban turnos. Ahora tenemos más casos de firmas que comenzaron a incorporar o a incluir turnos diferentes. Por ahora son procesos puntuales".

Luis Fernando Peláez Gamboa, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), afirmó que las terminales están destinando un porcentaje "importante" de sus inversiones al "desarrollo, equipamiento y capacitación de proveedores.

Así, estimó que en los próximos tres años el sector desembolsará u$s1.000 millones para el desarrollo de proveedores.

Las terminales, además, están volviendo a tener tasas positivas de crecimiento. Directivos de Adefa estimaron que la producción nacional de vehículos podrá alcanzar las 565.000 unidades en 2018, un 20% por encima del período anterior. Por su parte, se prevé que las exportaciones se disparen un 43%, principalmente por la recuperación de Brasil.

Otro sector que, según asegura el ejecutivo de Randstad, muestra una leve pero estable demanda de personal desde hace unos meses es el agroindustrial, especialmente entre los frigoríficos.

Cabe destacar que los envíos al exterior de la carne vacuna registraron un crecimiento de casi 60% en el 2017.

La Argentina, de esta manera, volvió a estar entre los diez primeros exportadores mundiales, según destacó el Ministerio de Agroindustria.

Y las buenas perspectivas continúan: tras la aprobación de los protocolos sanitarios a China, se proyecta que las exportaciones de carne aumentará entre un 20% a 25%.

Por otra parte, según indicaron desde Grupo Gestión, en el último trimestre de 2017 las industrias que más demanda de personal registraron fueron el sector Metalmecánico y Alimentos y Bebidas.

En el caso de empreas del rubro siderúrgico, el incremento de la obra pública y de la construcción les comenzó a jugar a favor.

"El año pasado había sido malo pero luego detectamos que hubo más horas demandadas del personal temporario y, demás, terminamos brindando apoyo para cubrir vacaciones, algo que no teníamos previsto", ejemplificó Schellhas.

Como contracara, Dib indicó que las industrias textil y del calzado, junto con la electrónica, fueron algunas de las que registraron una leve disminución de la demanda de personal durante el pasado año. Y para este año no hay perspectivas de una gran mejora.

El incremento de las importaciones y las medidas oficiales tendientes a aumentar la competencia en el mercado interno son algunos de los factores que explican esta proyección.

NUMAN, junto al IEEC, realizó una encuesta de Competitividad en las Empresas Industriales Argentinas e identificó que las posiciones más demandadas actualmente por la industria en la Argentina son las de gerente y jefe de planta, y responsable de Ambiente, salud y seguridad (EHS, por sus siglas en inglés), de mantenimiento, logística y comercio exterior.

Lo que viene

Al ser consultado por su perspectiva para el empleo industrial en 2018, Diehl insiste en remarcar que se ven algunos cambios positivos pero no un repunte generalizado.

"Las empresas empezaron a consultar al menos cómo contratar eventuales o personal por plazos, ya sea porque arrancaron con proyectos puntuales o porque Brasil está dando signos de que puede repuntar", detalló.

En ese marco, el consultor de Adecco estima que al menos la industria automotriz viene preparándose hace años para tener un buen 2018, "pero necesitamos que mucho de lo que está alrededor de este sector tenga viento a favor".

"La industria creció en 2017 y seguirá creciendo durante el presente año, aunque estimamos que sea con un volumen ligeramente menor con respecto al año anterior", señaló por su parte Dib, quien aclaró que gran parte de ese progreso será traccionado por el sector que más se está moviendo: la construcción.

De cara al futuro, el directivo de Grupo Gestión hizo otra advertencia: "El mercado va a requerir cada vez más de personal calificado para la mayoría de los puestos. En tal sentido, creemos que es muy importante destacar la necesidad de reforzar los niveles de estudios, tanto de grado y posgrado, así como cursos de especialización para diferenciarse en un mercado demandante y no perder competitividad".

A modo de ejemplo, Schellhas indicó que algunas autopartistas ya están pensando en reentrenar a las personas para cubrir vacantes de puestos que se generarán.

"Hoy no sabemos a ciencia cierta qué impacto tendrá la automatización en los puestos de trabajo. Habrá puestos que no van a estar más, pero a la vez hay empresas que ya están reconvirtiendo a la gente porque las necesidades son nuevas. Cómo va a dar esa suma, en positivo o negativo, hoy no lo sabemos", expresó.