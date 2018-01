AFIP detectó numerosas irregularidades en guarderías náuticas de Zona Norte

Impuestos

26-01-2018 El ente recaudador labró 81 infracciones por sumas que llegaron hasta los $30.000. En el operativo participaron más de 50 agentes

Lalabróa la ley de Procedimiento Tributario en un operativo que realizó sobre medio centenar deen las localidades bonaerenses de, informó hoy el organismo.Las infracciones podrían derivar endey clausuras de los establecimientos, que pueden extenderse de 3 a 10 días.Entre lasdetectadas se encontraron: no emisión deo comprobantes equivalentes por las operaciones comerciales, no tenerhabilitados y no contar conpara cobrar, detalló la AFIP en un comunicado.Además, indicó que en el procedimiento se relevarony amarras para; también se contaron las embarcaciones de cada uno de los establecimientos.Durante el operativo, los funcionarios de la AFIP -más de 50- realizaron undonde se incluyeron los servicios conexos como por ejemplo los locales gastronómicos, la venta de accesorios náuticos y combustible.También se solicitó elde los espacios de guarda, detalló el ente recaudador.