Finanzas

27-01-2018 Mayores costos de insumos atados a la divisa repercuten en producción. También suben importados y bienes locales que se rigen por valores internacionales

El incremento en los precios de los bienes de consumo masivo no se detiene y la inflación golpea las góndolas.

El dólar subió 13% desde comienzos de diciembre y hubo precios que sintieron el impacto.

Los productos importados (o los que se fabrican en el país con muchos componentes importados) y los que están atados a valores de exportación subieron en enero.

Eso, sumado al efecto del aumento de las tarifas de servicios, hace que las consultoras proyecten que enero terminará con una inflación cercana al 2 por ciento.



En algunas empresas ya lo están sufriendo.

Por ejemplo un empresario del rubro alimenticio, Pablo Ricatti, que fabrica pan para hamburguesas y panchos y abastece de panes, salchichas y medallones de carne a comercios, dijo que sus proveedores le informaron una ronda de aumentos que no registraba desde mediados del año pasado, cuando el ruido electoral previo a los comicios primarios también le agregó calor al dólar.

"Tienen que ver con el pass through, porque la gran mayoría de los insumos de los alimentos son importados", explicó. El pass through es, ni más ni menos, el traslado de la devaluación a los precios, según TN.

Ricatti enumeró: "La levadura y el gluten son importados. Los empaques tienen materiales importados. Y el trigo cotiza en dólares, por lo que si el dólar sube 10 por ciento, la harina, también".

Y agregó: "Las hamburguesas aumentaron 5% y las salchichas 7 por ciento". Sumado al aumento de los combustibles, su empresa trasladará los mayores costos. "Planeamos aumentar el pan 10% en breve", concluyó.

Precios dolarizados

Arnaldo Bocco, exdirector del Banco Central, consideró peligroso que el dólar merodee los 20 pesos.

"Estamos en un ciclo muy complejo, con una devaluación en los últimos treinta días que influye mucho sobre las expectativas que los formadores de precios tienen sobre el sistema económico", dijo.

"Un dólar más caro son importaciones más caras y también subas en bienes vinculados a la canasta esencial de la población, como carnes y derivados, lácteos, derivados del país y el trigo", sostuvo.



Gabriel Zelpo, economista Jefe de Elypsis, enumeró los productos afectados por la variación del tipo de cambio. Entre ellos, "aceites, carnes y algunas verduras", productos que se rigen por precios externos. Pero también subieron los importados.

"Hubo algo de movimiento en electrodomésticos y paquetes turísticos", agregó. En un reporte, la consultora consignó subas del 3,5% en carnes, 2% en aceites y 2% en electrónica.



Elypsis realiza un amplio relevamiento de precios online. Los incrementos detectados hasta el momento lo llevan a esperar que "el nivel general de precios tenga un avance cercano al 2% en un mes en el que no hay subas de precios regulados significativas", dijo Zelpo.



En dos cadenas de retail consultadas por TN.com.ar, sin embargo, indicaron que la reforma tributaria que redujo impuestos a electrodomésticos y electrónicos sirvió de amortiguador en algunos productos, como teléfonos celulares y notebooks. Por eso, coincidieron que el impacto de la devaluación de los últimos dos meses es dispar.



Para Fausto Spotorno, director de la consultora Ferreres, el traslado de la suba del dólar a los precios no está claro. "No estamos viendo nada en los precios relevados hasta ahora", dijo "Los rubros de electrodomésticos y juguetes están bajando, porque después de las fiestas vienen las ofertas de liquidación", dijo. Aunque agregó: "Suben alimentos y esparcimiento".



La Fundación Mediterránea también advirtió sobre el efecto del cambio de metas de inflación sobre las expectativas.

"Las expectativas de inflación han subido un par de andariveles, lo que puede complicar la negociación de las paritarias de 2018", advirtió en un reporte.

"El mayor impacto, hasta ahora, se advierte en el precio del dólar: en un mes y medio, el tipo de cambio nominal subió 12%, cuando en 11 meses de 2017 lo había hecho sólo 9%", agregó días atrás.



El impacto de la devaluación también se sintió de manera directa en el precio de la nafta, que encadenó en enero su segundo aumento en dos meses.



Los dos principales componentes del precio de los combustibles son el dólar y el petróleo. Los dos aumentaron. El dólar mayorista pasó de $ 17,60 a $ 19,60 desde el primero de diciembre, mientras que el crudo Brent, de referencia internacional, subió 11,5% en el mismo lapso.