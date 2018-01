Economía

28-01-2018 El ex ministro de Economía aseguró que el Gobierno está "desorientado a nivel económico" y que su programa tiene "poca consistencia"

El ex ministro de Economía y actual diputado nacional por el Frente Para la Victoria,, se refirió a la gira que encaró el presidentepor Europa y en particular al rechazo que recibió apor parte del presidente Francés, Emmanuel Macron: "El mundo", disparó. En declaraciones radiales, Kicillof aseguró que el Presidente "" en Europa, y agregó: "El dogma de Macri se choca con la realidad, el mundo está yendo para el otro lado. La inserción internacional que busca Macri es un corso a contramano". Además, Kicillof se refirió a lay apuntó con todo contra la gestión económica: ”El Gobierno está desorientado a nivel económico. Tiene poca consistencia su programa”, detalló."Lade Sturzenegger es de", disparó al ser consultado por las recientes medidas económicas adoptadas, al tiempo que destacó que la gestión de Macri "es". Por último, el ex ministro de Economía de Cristina abogó por la unidad de la oposición paradel Gobierno: ”El camino para frenar al Gobierno es la unidad. Pero sabemos que ellos persiguen a quienes toman distancia", aseguró. "Hace falta laal gobierno, tanto de la sociedad como de los dirigentes", concluyó.