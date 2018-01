Ajuste del Estado: anuncian hoy una reducción del 20% de los cargos políticos

Economía

29-01-2018 Lo anunciará el propio Mauricio Macri a las 9.15 en la Casa Rosada. La medida contemplará la eliminación de al menos el 20% de los cargos políticos y el congelamiento de sueldos de ministros, secretarios y subsecretarios

Te puede interesar "Cuídenlo a Federico", la sugestiva orden de Mauricio Macri ante ola de rumores y en medio de la volatilidad del dólar

Con miras a dar una señal de austeridad en el gasto público, el Gobierno anunciará hoy undel Estado que implicará elde los funcionarios pory la reducción de por lo menos eldel Poder Ejecutivo . La medida, que será comunicada a las 9.15 en la Casa Rosada, materializará el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Modernización que encabezapara simplificar la estructura de las carteras, las secretarías y las subsecretarías. "La reducción será, de mínima, del 20% de los cargos políticos, pero probablemente sea en algunos casos", señaló el jefe de Gabinete,, hace dos semanas ante la prensa. La intención del Gobierno espara enviar una señal de austeridad desde la política.Peña sostuvo en aquella oportunidad que "ese esfuerzo lo tiene que hacer tambiénen materia de austeridad, no sólo a nivel nacional sino también en las provincias y en los municipios". Y añadió: "Es un compromiso que también fue reflejado en el Pacto Fiscal, que fue muy importante y que se sancionó a fin de año". El achicamiento de la estructura estatal estará acompañado por unde la plantilla por un año, lo que implicará que sus sueldos no aumentarán en 2018. La medida alcanzará al presidente,; a la vicepresidente, Gabriela Michetti; a Marcos Peña, a los 20 ministros, a los más de 91 secretarios y a los más de 200 subsecretarios que componen el Estado. Elde los ministros es hoy de $183.000, mientras que los secretarios de Estado cobran $168.000 y los subsecretarios, $152.000. Los directores nacionales, que no serán alcanzados por la medida, tienen un salario de 97.000 pesos.