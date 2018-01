Las pulseras deportivas revelan dónde están cuarteles militares secretos

Tecnología

29-01-2018 Puestos avanzados en zonas de guerra y oficinas de inteligencia quedan revelados por soldados entrenando con el dispositivo vestible activado

Te puede interesar Así de fácil es hackear un teléfono móvil

es una plataforma social de atletismo y deporte que permite tener un historial y compartir los entrenamientos. Desde su fundación hace casi una década permitió a personas de todo el mundo, desde “corredores de domingo” a atletas olímpicos tener mejores datos de su evolución. Solo se necesita, y a correr. O caminar, o montar en bicicleta. Desde un punto de vista de pájaro, sirve para identificar las zonas más populares para correr o montar en bicicleta. Pero su principal ventaja es también un agujero de seguridad. Muchos de los usuarios de Strava envían su. Unos datos que son luego expuestos de forma pública pero anónima. En principio nadie puede saber quién es el que está corriendo dando vueltas alrededor del parque que rodea la casa. El problema reside cuando las localizaciones, o cuando la actividad de los residentes de áreas concretas queda expuesta porque nadie más podría estar haciendo deporte en esa zona.De esta forma, zonas militares, enclaves de inteligencia o puestos avanzados en zonas de guerra quedan revelados por, oficinistas entrando y saliendo de edificios que no albergan personal en forma oficial y miembros de agencias gubernamentales revelando las rutas más concurridas en zonas de acceso restringido., un analista especializado en, publicó las rutas de entrenamiento de varios enclaves militares deen, del ejército francés en. Incluso cuarteles oficialmente no reconocidos por fuerzas internacionales en, tanto rusas como estadounidenses. Este tipo de datos quizá no sean más que anecdóticos como evaluación para agencias de inteligencia o cuerpos policiales, pero cruzados con datos obtenidos por otros medios como loso con datos solicitados vía judicial a plataformas digitales, puedan crear un rastro claro de la actividad de una persona o personas concretas. Estas rutas no son únicas en tierra, también sobre el mar pueden verse, zonas de pesca claras cercanas al litoral, las direcciones constantes de los ferrys o misteriosos trazados en alta mar.