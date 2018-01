Video: Google lanza Clips, la cámara que siempre está vigilando

Tecnología

29-01-2018 No hace falta ni sostenerla ni darle al botón de captura. Se puede colocar sobre una mesa, un estante o pinzado en una indumentaria

La cámara “manos-libres” deya está a la venta. Según publicó el diario digital Engadget,se puede comprar por u$s249 en la tienda en línea de la empresa de algunos países o reservar, aunque no se distribuirán las primeras unidades hasta finales de febrero o principios de marzo. Clips es un pequeño dispositivo con una cámara incorporada que hace fotos y videos de forma automática. El usuario debe mantenerla activada para que capte la imagen todo el rato. A través dees capaz de determinar qué momento es el mejor para capturar una instantánea. Google creó este dispositivo para personas a quienes les gusta guardar montones de fotos, para que disfruten de las experiencias sin tener que estar pendientes de la cámara.: Clips se puede colocar sobre una mesa, un estante o pinzado en una camiseta. El target principal son los padres primerizos, según Google . “pero a veces no pueden disfrutarlo por completo porque están ocupados capturándolo con la cámara. Acaban viendo el mundo a través de una pantallita en vez de usar todos sus sentidos”, argumentó la empresa.Desde su presentación en octubre, Clips recibió muchas críticas por invasiva. La idea de tener una cámara vigilando permanentemente desató la polémica, como pasó con lasy otros dispositivos y aplicaciones que requieren mantener una cámara activada. Pero Google se justifica diciendo que Clips funciona con su propio hardware y no está conectado a, por lo que no hay riesgo de que elementos externos se aprovechen del dispositivo para fines de vigilancia. Clips funciona con inteligencia artificial para determinar qué momentos memorables debe grabar o cuándo tiene que capturar una instantánea. Según publicó el diario digital Petapixel, esta tecnología fue desarrollada y entrenada con la colaboración de. Para el entrenamiento se basaron en una estrategia de aprendizaje automático centrado en humanos. Un fotoperiodista, un fotógrafo de bellas artes y un fotógrafo documental formaron parte del equipo que tenía como objetivo responder a la pregunta “” “Tuvimos conversaciones románticas sobre la profundidad de campo, la regla de los tercios, iluminación dramática, continuidad y storytelling”. Finalmente entrenaron a Clips en aspectos comopara detectar a personas dispuestas a ser fotografiadas.