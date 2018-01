A tono con los tiempos de convergencia, IPLAN renueva su imagen corporativa

Marketing

29-01-2018 La compañía, que ahora también se dirige al mercado residencial, acompaña los nuevos tiempos con un cambio que acompaña su nueva época

En momentos en que else abre y se prevé que haya más competencia en el sector, las empresas no sólo van rearmando sus estrategias comerciales sino que también encaran un reposicionamiento de imagen. Telefónica lo hará en abril, cuando deje todos sus servicios bajo el paraguas deseguramente haga un ajuste similar dentro de unos meses y, ahora, el turno fue el deque ya presentó en sociedad su nueva identidad corporativa. Como si se tratase de una decisión de mayoría de edad, la compañía que opera desde hace 18 años en el país, decidió renovar la imagen corporativa en línea con su nueva propuesta de valor deHoy la compañía está ampliando su foco de negocios, y de haber sido una empresa que surgió para brindar servicios en el segmento corporativo, hoy lo hace también para el, amén de que impulsa su expansión regional. En el último año la compañía puso en marcha su serviciocon el que llega al sector residencial a través de acceso de banda ancha de fibra óptica de 250 mb, 500 mb y 1000 mb. Concentrado en zona norte de la Capital y el GBA, se trata de una inversión de $1.000 millones que, si bien estaba prevista cumplir en tres años, seguramente se ejecutará antes de ese plazo."IPLAN respeta sus valores históricos. Cambiar para avanzar forma parte de su ADN emprendedor. No reemplaza, sino que suma nuevas capacidades, crece y se expande", reconoció el gerente de marketing,"Estamos frente a nuevo escenario de evolución de IPLAN que pasó a ser, además de una empresa de telecomunicaciones, a un proveedor integral de tecnología. De brindar servicios para empresas exclusivamente, a llegar con una oferta de internet premium para hogares en CABA y de tener cobertura local y nacional a sumar alcance internacional gracias a la apertura de", amplió. El nuevo logotipo mantiene su color rojo tradicional, busca más síntesis en su forma e incorpora connotaciones que representan el nuevo rumbo de la compañía hacia la integración, donde, dando la posibilidad de vivir una nueva experiencia tecnológica. "Cada vez que modificamos nuestro rumbo de negocios, acompañamos la estrategia y gestión con la imagen y comunicación. Estamos", cerró Archenti.