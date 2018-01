Crisis en Apple: las ventas del iPhone X no mejoran y analizan sacarlo del mercado

Tecnología

29-01-2018 El rumor es que el principal smartphone de la compañía de Cupertino podría dejar de fabricarse debido a las bajas ventas. La indiferencia del mercado Chino, entre las principales causas

Eles el modelo de smartphone con el que Apple celebró los diez años de su emblemático celular. Es, además, el másy completo de la marca. Sin embargo, está registrado ventas inferiores a las expectativas, lo que llevaría a que seaen forma prematura (esta primavera).Así lo afirmó Ming-Chi Kuo, analista dey experto de la compañía de Cupertino. Según el analista, el iPhone X no tuvo la, especialmente en un mercado tan grande como el chino.Al parecer, lade la parta alta de la pantalla, donde están los sensores del teléfono, tuvo un. A los consumidores les da la impresión de que hay menos espacio utilizable en la pantalla, y por eso eligen elEl rumor es que Apple , además, lanzaríabasados en el iPhone X: uno de 5,8″, otro Plus, de 6,5″ y una versión económica, de 6,1″, que reemplazaría al, el teléfono barato de la compañía. Este último no tendría la pantalla OLED característica del X original.Según postula el analista de KGI Securities, cuando la empresa empiece a producir estos nuevos teléfonos dejará de fabricar el -por ahora-, porque tendrían características muy parecidas y no será redituable tener tantos modelos.