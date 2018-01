Finanzas

30-01-2018 El reconocido programador explicó la causa del reciente colapso de las criptomonedas y también reveló qué es lo que le espera al mercado digital en el futuro. Y aseguró que los gobernantes no pueden ponerle freno a este tipo de divisas

El conocido experto en criptodivisas y programadoraseguró que las caídas del valor del bitcoin puedenal año, ya que "los, los gobiernos y las personas a quienes las criptomonedas causan daños están aterrorizados". "El banco más grande de Estados Unidos , JP Morgan, está, ya que corre el riesgo de perder más que otros", señaló McAfee a RT. Por lo tanto, intenta influir en la situación. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, recuerda el experto, "el presidente del consejo de administración de JP Morgan, James Dimon, dijo que el. Después de eso, la tasa del bitcóin disminuyó en un 40 % en una hora". Al día siguiente, McAfee afirmó que "el fraude no es el bitcoin, sino el". "Soy uno de losdel mundo. Para minar un bitcoin gasté 2.000 dólares. Al mismo tiempo, la creación de un billete de 100 dólares equivale aEntonces, ¿cuál de estos esquemas es fraude ?", se preguntó el fundador del famoso programa antivirus.Así, dijo, intentan hacer "todo lo posible para infligir el máximo daño a la". JP Morgan contrató a sus asesores más influyentes en asuntos de inversión para que difundieran la información de que los gobiernos pondrían fin a todos las criptomonedas. Sin embargo, el experto asegura que "los gobiernos simplementeal bitcoin , el ethereum, el monero u otras monedas digitales.". "Es necesario darse cuenta de este hecho y calmarse. Dentro de una semana, el valor del bitcoin volverá a loso, tal vez, los superará (...) Ya está comenzando a recuperarse, así que no se asusten y no se apresuren a vender", señala McAfee. Según el programador, lahasta el momento es el monero, ya que "es la única moneda digital ampliamente utilizada que proporciona anonimato". Explica que esta divisa se utiliza para el pago en el Dark Net ('Red Oscura').