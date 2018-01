Las provincias enfrían pedido de Macri por nuevo ajuste

Economía

30-01-2018 La reducción del gasto político en la que incursionaron ya varios gobernadores no incluye el veto al ingreso de familiares de funcionarios al Estado

Te puede interesar "Cuídenlo a Federico", la sugestiva orden de Mauricio Macri ante ola de rumores y en medio de la volatilidad del dólar

La decisión de Mauricio Macri de lanzar undel gasto político e invitar a los gobernadores a adoptar "medidas similares" incomodó a, que -por lo bajo- se dividieron entre quienes salieron a aclarar que laen sus distritos y aquellos que la descartaron o patearon para adelante una eventual réplica. El anuncio presidencial incluye la reducción del 25% en los cargos políticos del Ejecutivo (unos 1.000 puestos, con un ahorro de cerca de $1.000 millones), uneste año para funcionarios de mayor jerarquía y el veto para que familiares de ministros puedan ser parte de la administración nacional. Elpolítico -al ritmo de las exigencias del Pacto Fiscal sellado en noviembre con Nación- fue aplicado ya en al menos una decena de distritos. En menor medida, algunos avanzaron también en un freezer de, como Salta. Pero la novedad de prohibir el ide ministros a despachos oficiales aparece a priori con Nación como estado pionero. En esa línea, por caso, ayer el diputado bonaerense de la Coalición Cívica -integrante de Cambiemos- Guillermo Castello pidió reflotar en la provincia que gobiernaun proyecto de su autoría que "prohibe la designación de familiares en los tres poderes del Estado".Por de pronto, en su discurso Macri remarcó que, cuando llegó a la Casa Rosada, "el Estado era una", e invitó "a losde todas las jurisdicciones del país a tomar medidas similares". "Ya no le queda", aseguraron -en reacción- a Ámbito Financiero desde el entorno de un mandatario peronista que ya ajustó el número de ministerios y secretarias. "Todavía no hay un, pero no hay familiares designados en cargos políticos", se atajaron desde otro distrito justicialista. "No tenemos nada en carpeta en este momento", se excusaron desde dos Ejecutivos con sello provincial. Un mandatario opositor fue duro: "Es una medida marketinera;y nada para mañana y no resuelve nada", dijo. La incomodidad alcanzó incluso a, desde donde salieron también a recordar los tijeretazos ya aplicados en el gasto político local.