Seis de los periodistas mejor pagados de la BBC acordaron recortar sus sueldos

30-01-2018 Fue luego de que el año pasado estallara un escándalo en la cadena británica por la brecha salarial de género entre los famosos presentadores

Seis de los presentadores y periodistas masculinos mejor pagados de la cadena británica BBC acordarondespués de que se revelara que había unaen los salarios, reportó el viernes la compañía pública. El servicio de radio y televisión dijo en un comunicado que estabacon Huw Edwards, Nicky Campbell, John Humphrys, Jon Sopel, Nick Robinson, y Jeremy Vine, quienes acordaron reducir sus salarios. "Sonque tienen una conexión real con el público. Nos enorgullece que trabajen en la BBC", dijo la organización. No se revelaron otros detalles sobre los recortes voluntarios.La BBC fue criticada el año pasado cuando una lista de susreveló que. También se descubrió muchos que estaban recibiendo salarios bastante mayores a las mujeres que realizaban trabajos comparables. La editora de la BBC en China, Carrie Gracie, renunció para protestar por lo que calificó como elGracie no estaba en la lista de miembros de la BBC que ganaban al menos 150.000 libras esterlinas (214.000 dólares) al año., de 74 años, un popular presentador del influyente programa matutino de noticias de Radio 4, dijo que el"He estado en la BBC por muchísimo tiempo y me han pagado muy bien y no estoy precisamente en la fila para recibir asistencia social".