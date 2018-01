Amazon evalúa no estrenar el nuevo film de Woody Allen por denuncias de abuso sexual

Tecnología

30-01-2018 La película del famoso director, "A Rainy Day in New York", sería distribuida por la plataforma a fin de año sin ningún tipo de publicidad o gran estreno

pasa por uno de los peores momento de su carrera después de que reflotaran las acusaciones de abuso sexual de su hija adoptivay el posterior rechazo de varios actores, que protagonizaron algunas de sus exitosas películas. El cineasta de 82 años trabaja en "", un proyecto que se encuentra en posproducción y corre peligro de no ser estrenada jamás.tiene problemas para lanzar el filme, según consignan medios estadounidenses. "'A Rainy Day in New York' será distribuida por la plataforma de Amazon a fin de año sin ningún tipo de publicidad o gran estreno", dijo una fuente reservada de la empresa al sitio Page Six. En la antesala de su lanzamiento, algunos actores que participaron en ella, como, donaron los salarios que recibieron al movimiento Time's Up.