Diego Torres subasta su musculosa de Color Esperanza para ayudar a los afectados por los huracanes en 2017

30-01-2018 El artista se unió a una iniciativa liderada por eBay, Sony Music y UNICEF. Subastan artículos emblemáticos yobtener recursos para causas humanitarias

se sumó a las iniciativas de solidaridad dey subastará el emblemático chaleco verde muy identificado con el temaque usó durante la grabación de su MTV Unplugged en el año 2004. Se trata de una iniciativa en conjunto que realiza no sólo a eBay sino también a. Entre todos crearon Bid for Relief con el objetivo de recaudar fondos para hacer frente a la falta de recursos a través de subastas on line de artículos únicos donados por celebridades. Países como México, Estados Unidos y varios del Caribe sufrieron durante 2017que dañaron a varias comunidades. La intención es poder obtener fondos a través de estas subastas y ayudar a los cientos de miles de personas afectadas, especialmente por los huracanes. El chaleco que donará el artista argentino está. Se puso en subasta en el espacio eBay for Charity el pasado domingo 28 de enero y se mantendrá allí hasta el 6 de febrero. Lo recolectado se enviará a UNICEF que proveerá los suministros de emergencia y ayuda humanitaria.Dentro de los artículos que ya se subastaron en la región se encuentra memorabilia autografiada y experiencias únicas con artistas como, que se unieron a este compromiso de recaudar ayuda para apoyar, a través de UNICEF, a los niños afectados por los recientes sucesos. "Estamos muy entusiasmados de sumar nuestros esfuerzos a una iniciativa como ‘Bid For Relief', creemos que es una oportunidad única para que apoyemos a los afectados y ayudar a contrarrestar la crisis humanitaria", comentó J, director de marketing de eBay para Latinoamérica. "Laspermiten no solo que los usuarios tengan acceso a artículos únicos de sus artistas favoritos, sino que con estas compras colaboren con los millones de afectados", agregó Harvey. Para sumarse a esta causa, se puede visitar ebay.com/bidforrelief y utilizar el hashtag #BidForRelief. A partir del 4 de febrero y durante 10 días, se realizará otra subasta con