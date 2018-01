Tecnología

¿WhatsApp, con competencia?: esta es la app que solo funciona con 5% de batería

30-01-2018 Die With Me muestra el porcentaje de batería que tiene el resto de personas con las que estás hablando, algo que no sucede con WhatsApp

