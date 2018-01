Aranguren afirmó que las tarifas de energía bajarán a partir del año que viene

Economía

30-01-2018 El ministro de Energía recordó que pronto los usuarios recibirán importantes aumentos en sus facturas de luz y gas, que calificó como "necesarios" para que las empresas inviertan. Pero aseguró que los importes bajarán a medida que mejoren indicadores económicos

El ministro de Energía, Juan José, estimó este martes que a partir de"el costo y lavan a empezar a bajar", siempre y cuando lavaya también enSegún el funcionario, lostarifarios son"para recuperar un sistema energético y que sea remunerado acorde al servicio que se le presta. Lo que se destruyó en 12 años cuesta un tiempo recomponerlo"."Las tarifas van a bajar en la medida que la", aclaró el ministro.Aranguren recordó que desde el mes que viene, los usuarios desufrirán"de entre un 18 y 20%; luego restan incrementos, pero son menores".El ministro comentó que cuando llegaron al Gobierno, "el costo de producir un megawatt eray pagábamosen nuestras casas. De ese subsidio estamos en el 55%. Cuando no hay tarifa , no se invierte y por lo tanto no hay mantenimiento"."Por eso, estamos corriendo de atrás en lasque no se hicieron en la última década. Todavía hay gente que tiene muy buen poder adquisitivo y pone ela nombre de la" para pagar la tarifa social, enfatizó el funcionario.Y añadió: "lo importante es quevayamos encontrando mejoras en la".Aranguren puntualizó que "se está(de la demanda ) y vamos a seguir reduciéndolo para que puedan pagar lo que pueden y los que no puedan hacerlo reciban".Además, hizo referencia al"vamos a ver en este año la oportunidad de que bajen los precios . El tema es lograr más competencia en el mercado. Eldel precio de lason".En este marco, el ministro consideró que "uno de los problemas de la Argentina es que. Hacemos algo hoy y no prevemos lo que va a pasar en cinco años. Tiene que cambiar, y esto está cambiando".Por último, otro lado, destacó que el Gobierno está "invirtiendo eny eso va a permitir tener un costo de generación que es de las dos terceras partes del costo que tenemos hoy".