Economía

30-01-2018 Además aseguró que hubiera permitido que ambas compitiesen entre sí. La Comisión de la Competencia investiga carterización de precios en el sector

El ministro de Energía,, reveló este martes que hubieseenpara queentre sí, y sostuvo que la Comisión Nacional de la Competencia () investiga una supuestadeen los precios de los combustibles . "Si hubiese sido por mí, hubiera privatizado YPF en, una con la refinería dey otra con la, como se hizo con, y luego lograr queentre ellas después dede no competencia", sugirió el funcionario. Sobre la suba en los precios de los combustibles , Aranguren dijo que la CNC, que depende del Ministerio de Producción, investiga "de oficio" una supuestade las empresas para fijar los. Aranguren dijo: "Vamos a ver en este año lade que bajen los precios . El tema es lograren el mercado. Eldel precio de la nafta son".En este marco, el ministro consideró que "uno de losde laes quenada. Hacemos algo hoy y no prevemos lo que va a pasar en cinco años. Tiene que, y esto está cambiando". Además, el ministro hizo referencia a la: "Es claro y evidente queen los últimos, no ahora, y en hay que preguntarse por quélos, no ahora que se está recuperando el precio internacional del petróleo". En cuanto a losde naftas y gasoil, Aranguren sostuvo que "los últimos tressiguieron los, que subió en forma pareja de u$s50 a". "Es un. Cuando uno semucho del, el competidor absorbe la venta. Pero el que absorbe, comomucha másde, tiene que", indicó. Señaló que el punto central de la discusión es "lograr, y es difícil porque YPF tiene, que lo recibimos de la herencia de los '90".