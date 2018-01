Reabren el blanqueo para los que pagaron impuesto pero no llegaron con el trámite

Impuestos

31-01-2018 Por caídas del sistema o demoras de bancos, algunos contribuyentes pagaron el impuesto del blanqueo pero no llegaron con la presentación. Ahora podrán hacerla

La AFIP está comunicando por correo electrónico a ciertos contribuyentes que tendrán del 29 de enero hasta el 28 de febrero para regularizar el blanqueo de 2016 cuando quedó sin presentar.

Se trata de casos de sujetos que pagaron el impuesto especial del sinceramiento pero que por alguna razón no llegaron a hacer la presentación de sus bienes ocultos.

El Régmen de Sinceramiento Fiscal estuvo vigente hasta el 31 de marzo de 2017, fecha hasta la que los contribuyentes estuvieron habilitados para hacer la presentación de la declaración jurada que les permitía exteriorizar los bienes sincerados e ingresar el pago del impuesto especial, explicó Marcelo D. Rodríguez, de MR Consultores a El Cronista.

Una consecuencia no deseada del régimen fue el hecho de que muchos sujetos pagaron el impuesto especial, pero no llegaron a realizar la presentación de la declaración jurada correspondiente y, por tal motivo, no lograron obtener el comprobante de presentación del F. 2009.

Este inconveniente estuvo originado en que, como resulta habitual, el sistema colapsó los últimos días por la gran cantidad de presentaciones, como así también porque en muchos casos las entidades financieras demoraron en acreditar los pagos realizados desde cuentas radicadas en el exterior, indicó Rodríguez.

Debido a la gran cantidad de casos relevados, las entidades profesionales efectuaron presentaciones ante la AFIP a fin de solicitar que se habilitara la posibilidad de efectuar la presentación y así poder gozar plenamente de los beneficios del régimen.

El argumento esgrimido fue que los contribuyentes habían realizado el pago del impuesto especial, mostrando su voluntad de realizar la exteriorización, para por razones ajenas a su voluntad, se vieron impedidos de realizar la presentación, relató Rodríguez.

Ante estos reclamos, la AFIP decidió no habilitar en forma generalizada el servicio, sino que propuso a los contribuyentes realizar el reclamo correspondiente desde su página de Internet, a fin de que cada caso sea evaluado en forma particular.

La novedad es que durante enero, y luego de evaluar los reclamos, el fisco está procediendo a informar a los contribuyentes, a través de una notificación a su domicilio electrónico, que se ha procedido a habilitar el servicio correspondiente para realizar la presentación de la declaración jurada.

El mensaje que están recibiendo los contribuyentes es el siguiente:

"Sr. Ciudadano: A partir del 29/01/2018 y durante todo el mes de febrero, deberá dar de alta el servicio web "Ley 27.260 -Declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y en el exterior" sólo para presentar el F.2009 y finalizar con tu sinceramiento. Ante cualquier duda enviamos una consulta web ingresando a www.afip.gob.ar/consultas/ y en el paso 2 seleccioná: Sinceramiento Fiscal/Declaración Patrimonial".

Ante esta novedad, los contribuyentes deberán considerar qué hacer respecto de las declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales del período fiscal 2016, cuyo vencimiento operó en 2017.

En ese momento, los contribuyentes que tenían pendiente el cierre del blanqueo debían decidir si incorporar o no los bienes sincerados en las declaraciones juradas. Rodríguez opinó que los bienes tuvieron que ser declarados, dado que el impuesto especial había sido ingresado. Si hoy se les habilita la presentación, el blanqueo quedará cumplimentado.

Sin embargo, si el sujeto omitió declarar el bien al realizar la presentación, deberá rectificar las presentaciones realizadas a fin de incorporar los bienes sincerados, concluyó.