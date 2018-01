Desde el sector privado piden que se mantenga la actual gestión de Arsat

Tecnología

31-01-2018 Las cableoperadoras pyme destacan el trabajo que Rodrigo de Loredo, yerno del ministro de Defensa, Oscar Aguad, realiza al frente de la empresa satelital

Mientras el Gobierno terminaba de redactar el decreto 93/2018 relacionado con los criterios aplicables a la designación de familiares en la administración pública nacional, en algunos sectores comenzaron a manifestarse voces de apoyo a funcionarios con algún cargo en el Estado y que podrían estar alcanzados por esta decisión. Uno de ellos es Rodrigo de Loredo, presidente de Arsat, yerno del ministro de Defensa, Oscar Aguad, que obtuvo el apoyo de una cámara de pequeñas empresas de telecomunicaciones por su trabajo.

Se trata de la Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet pyme (CACPY), conducida por Marcelo Tulisi, quien expresó en un mensaje dirigido al presidente Mauricio Macri a través de la red social Twitter lo que a su criterio Arsat viene cumpliendo como empresa: resultados positivos además de llegar con internet a localidades donde los privados no lo hacen.

El sector de las pyme de telecomunicaciones es uno de los que este Gobierno se ha propuesto proteger, especialmente en las localidades de menos de 80.000 habitantes, justamente por haber llevado servicios a lugares donde las grandes operadoras no lo hicieron. A tal punto es de interés este segmento para la administración nacional que su tarea está protegida en el decreto 1340/2016 que habilitó el inicio de la convergencia en los conglomerados urbanos más importantes del país a partir del 1° de enero de este año.

iProfesional consultó a Tulisi por la expresión manifestada en Twitter, sobre la que respondió: "Destacamos que se trazó un plan que se está ejecutando. La empresa (por Arsat) es eficiente en lo económico, y está cumpliendo con achicar la brecha allí donde los privados no llegan y donde el Estado tiene que estar presente".

La gestión de @arsat @rodrigodeloredo además de tener resultados económico positivos sigue avanzando para cumplir con el objetivo de erradicar la brecha digital llegando con servicio donde los privados no invierten @mauriciomacri — CACPY (@CacpyArgentina) 30 de enero de 2018

Para el dirigente, que además de la cámara conduce un cableoperador en Correa, Santa Fe, "De Loredo, sin venir del palo (del sector de las telecomunicaciones) entendió rápidamente el objetivo de la empresa".

En ese sentido, ejemplificó que, en la zona en que él tiene su empresa pasan siete redes de fibra óptica por la alta actividad económica y concentración de población. Esa cantidad favorece la competencia y facilita que el mb mayorista de internet se consiga en buenos precios.

"Pero hay otros lugares del país en donde esto no ocurre -amplió- Y cuando en una zona se tenía la noticia de que Arsat llegaría con su red inmediatamente comenzaban a bajar los precios de ese mega mayorista. Esto se logró por una decisión política y hay que destacarlo", insistió.

El precio del mega mayorista resulta clave para cualquier prestador de banda ancha porque, de ese valor, dependerá el costo final con que se comercialice el acceso a internet a un usuario final.

"Empezar todo de nuevo no está bueno", consideró Tulisi si De Loredo debe dejar su cargo. El decreto establece que "no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial".

"El objetivo (de no promover la designación de familiares en la administración pública nacional) es bueno pero no se midieron los efectos colaterales. El decreto cae simpático pero las consecuencias no siempre son positivas", concluyó Tulisi.

La consideración que desde el sector privado se manifiesta hacia De Loredo es similar a la que, por caso, desde el sector petrolero se expresó a favor de Octavio Frigerio, padre del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dada su trayectoria y conocimiento. Frigerio padre renunció este martes al directorio de YPF como forma de acatar la decisión de Macri pero con una fuerte defensa de su gestión.

La CACPY nuclea a más de 300 empresas cableoperadoras en todo el país que atienden localidades de 300 a 70.000 habitantes distribuidas en todo el territorio nacional, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.

La gestión del yerno de Aguad al frente de la empresa estatal satelital arrojó, desde su asunción, resultados positivos. En el último año, Arsat generó una facturación de $367 millones, el 70% de sus ingresos proviene del sector privado, y no está recibiendo aportes del Tesoro.