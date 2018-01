Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus: ¿los modelos más caros de la historia de Samsung?

Tecnología

A menos de un mes de la presentación de los dos nuevos modelos de la familiadelas filtraciones son cada vez más frecuentes y acertadas. La compañía confirmó algunos de los rumores más extendidos, referentes a la cámara y a la, pero todavía no dio pistas sobre el precio, que podría ser el más caro de la historia de los móviles Samsung . Medios especializados en tecnología como el indiomencionaron una información publicada por el usuario de Twitter, que asegura que ely elserán la serie más cara de Samsung . Los predecesores, ely el, tenían un precio que rondaba los 800 euros y podía llegar a poco más de 900 euros en su lanzamiento. Pero esta vez los nuevos modelos podrían superar la barrera de los mil euros para competir en la liga premium contra elUna decisión que podría ser poco acertada teniendo en cuenta las últimas informaciones que apuntan a que el smartphone deiPhone X no está obteniendo los resultados en ventas que esperaba y habría recortado la producción a la mitad. El aviso del precio de los nuevos modelos Samsung lo ha dado el usuario de Twitter @Ricciolo1, un usuario poco activo en la red pero que suele acertar en sus predicciones acerca dey que asegura tener fuentes dentro de las compañías. Ya en noviembre pronosticó que Samsung adelantaría la presentación de este nuevo modelo y antes de que fuera público acertó la fecha exacta de presentación, el. En cualquier caso, advertimos que esta información hay que tomarla con mucha cautela y no ha sido confirmada por Samsung . Según, los cambios en el diseño serían mínimos respecto al modelo anterior, por lo que la subida de precio se debería principalmente a las mejoras en la cámara. Samsung presentará estos dos modelos en un evento en Barcelona antes del inicio delel 25 de febrero.