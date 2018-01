Economía

31-01-2018 Convocaron a una cumbre del Consejo Directivo hoy a las 14 en su sede de Azopardo para definir su estrategia ante las reformas y el "techo" salarial que intenta imponer el Gobierno. Sin embargo, el documento está firmado por solo dos de los tres triunviros

Te puede interesar "Cuídenlo a Federico", la sugestiva orden de Mauricio Macri ante ola de rumores y en medio de la volatilidad del dólar

Unde lalaque se vive en el sindicalismoLa central obrera informó quepara definir la estrategia ycontra el gobierno de Mauricio Macri . Se trata de una cumbre donde se analizará la convocatoria a unaquelos más "duros" en medio de la pugna entrey la gestión de Cambiemos,sectoresde la CGT Si bien la decisión aún no está tomada, la postura de losquedó expuesta en el comunicado de convocatoria que fue firmado por dos de los líderes del triunvirato que dirige la entidad gremial, el moyanista Juan Carlos Schmid y el barrionuevista Carlos Acuña. Pero no estaba la rúbrica de Héctor Daer, el secretario general del sindicato de Sanidad, que representa a los "dialoguistas" junto con Armando Cavalieri (Comercio), Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA).En medio de la escalada del conflicto entre el camionero y el Presidente con elen contra del camionero, que parece ingresar en una etapa de no retorno, ela los sectores más moderados de la CGT para que se sumen a la marcha que realizará el mes próximo, a la que todo indica que estos últimos no movilizarán. Para eso, dio de baja el plenario que iban a encabezar Moyano y Luis Barrionuevo y definieron ir más allá, adelantando un día la cita y concretándola en una reunión más formal, para lo cual llamaron al Consejo Directivo. Según el comunicado firmado por Schmid y Acuña, allí se analizará "la situación social y económica" del país y se pondrá a consideración el "documento realizado en Mar del Plata". Hace diez días, en esa ciudad, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo impulsaron un comunicado muy duro contra el Gobierno en el que pidieron "repudiar enérgicamente los recortes a jubilados", rechazaron el DNU de reforma del Estado y reclamaron " paritarias libres y sin topes", entre otros temas. El macrismo presiona para que las paritarias no superen el 15% de aumento salarial anual.