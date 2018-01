Convocaron oficialmente a debatir el mega DNU sobre desburocratización del Estado

Legales

31-01-2018 La Comisión Bicameral encargada de analizar los decretos de necesidad y urgencia se reunirá el próximo martes 6 de febrero a las 15.30

El mega DNU que busca desburocratizar el Estado será debatido por lade Trámite Legislativo el martes, dos días antes deldelcorrespondiente para su tratamiento. Será a las 15.30, en el Salón Illia del Palacio Legislativo, tal cual confirmaron desde la Secretaría Parlamentaria de la Cámara alta. Previamente al debate, deberá constituirse la comisión, en la quetienede los, y de tal manera reclamará la presidencia de la misma, que ahora pasará a la Cámara alta. De tal modo se presume que el presidente será el formoseño Luis, que ya presidió esa comisión en 2016, y quien ahora preside el interbloque Cambiemos en la Cámara alta. De no ser él, debería ser la jujeña Silviao Pedro, los otros dos senadores del oficialismo que estarán en esa comisión.Además de losdemencionados, integrarán la bicameral María Teresa, Daniely Guillermo Snopek, del bloque Justicialista; la kirchnerista Anabel, y la salteña Cristina; y los diputados de Cambiemos Pablo, Fernando, Ezequiel, Martíny Luis; los kirchneristas Marcosy Máximo, y el justicialista Pablo, indicó Parlamentario.com. La incógnita que se abre camino al debate de ese decreto es si ante laesbozada por la, no se explorará la vía del proyecto de ley. Así lo confirmó el lunes el presidente del bloque Pro de la Cámara baja, Nicolás, quien no descartó “que esto se pueda transformar en ley”. En ese sentido señaló que en el peronismo con el que se vienen negociando las cosas en el Congreso dijo ver “no unapor ir en contra deldel, sino simplemente una apelación a que volvamos a buscar el camino ordinario del Congreso ”. Así las cosas, dijo, “si ahora se trata de transformar un DNU en una ley, con algún que otro cambio, nosotros estamos dispuestos”. Como sea, lo que pueda llegar a suceder será después de que elimponga suel 6 de febrero. Luego tendrá tiempo al menos hastaparala vía del, ya que siempre estará latente la posibilidad de que la oposición se una para tratar de voltear el proyecto.