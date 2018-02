Finanzas

01-02-2018 La perspectiva de que el nuevo titular de la Reserva Federal aplique "mano dura" en materia monetaria pone en alerta a los analistas locales. Se teme que las subas de tasas de interés de bonos del Tesoro pueda encarecer el costo del crédito y que dispare una carrera devaluatoria entre los emergentes

¿Por qué Powell?



El impacto de la suba de las tasas de interés

Con la asunción de, es la primera vez, desde Richard Nixon, que un Presidente entranteal frente de la FED al funcionario nombrado por su predecesor.Powell, que será el presidente de lanúmero 16,seguramente atraerá la atención de los mercados, en particular en lo que hace a laDe hecho, diversos analistas prevén que la FEDla tasa de referencia, que podrían extenderse a cuatro si el crecimiento supera lo previsto, a partir de la junta prevista para marzo,.Powell asume el cargo cuandoen todo el mundoy el aumento de los precios de lasimpulsa a lostanto así que el Fondo Monetario Internacional elevó su perspectiva mundial de 2018.Según James Knightley, economista jefe internacional de ING, desde que su antecesora, Janet Yellen asumió en febrero de 2014, el S&P 500 se ha revalorizado un 63%.De esta forma, Powell heredará, donde tanto la reciente debilidad del dólar como las condiciones financieras pueden forzar tomar"Estamos en una posición bastante buena en este momento en términos económicos, pero tenemos una política monetaria que todavía parece estar en los", mencionó en la ciudad suiza de Davos el máximo ejecutivo de Barclays, Jes Staley.Si bien Donald Trump reconoció que le gustaba de Yellen la orientación de la política monetaria, su dosis de cautela y gradualismo, mostróen lo que hace alposterior a la crisis del sistema financiero.Es por ello quebuena parte del mismo, pues en su opinióny limita el potencial de crecimiento de la economía estadounidense.En su búsqueda para remplazarla, encontró a Jerome Powell , que cuenta con una particularidad:, sino que como abogado siempre se ha movido en el riesgoso mundo de lasPor tanto se trata, como le gusta a Trump, de, inmensamente rico, con una fortuna estimada de más de u$s120 millones, buena parte de ella amasada como alto ejecutivo de Carlyle Group."Durante los más de 20 años que conozco y he trabajado con Jay Powell, ha demostrado consistentemente ser una persona consistente y reflexiva. Estoy seguro de que será un excelente presidente de la Reserva Federal", aseguró Tim Adams, el capitán del Instituto Internacional de Finanzas (IFF, por sus siglas en inglés).En breve síntesis, los riesgos que tendrá que calibrar el nuevo presidente de la Fed son los siguientes:Para empezar. A partir de un pronóstico de crecimiento del 3%, lo más probable es que la tasa de desempleo descienda por debajo del 4%. Por lo tanto, las presiones inflacionarias de demanda y salarialesA eso hay que sumar el aumento de losy la reciente caída del precio del dólar , lo que encarecerá los productos importados.Por tanto, la inflación deberá de vigilarse muy de cerca, no sea cosa que una repentina suba fuerce a la FED a actuar conEso parece que es lo que piensa el mercado de bonos , dondea corto y mediano plazo sondesde la quiebra de Lehman Brothers, en septiembre de 2008.Finalmente, surge la cuestión de la, pues los analistas se preguntan si Wall Street soportaráNadie lo sabe y eso es lo que tendrá que calibrar Powell y sus colegas. Muchos dicen que sí, en tanto que la economía prosiga su expansión y los beneficios corporativos sigan en alza, más aún ahora que uninflará las utilidades de aquellasPero otros indican que ese nivel puede hacery a la economía de Estados Unidos. Ahí se verá si Powell cuenta con la habilidad necesaria para hacer frente a las dificultades que se le vayan presentando.Para algunos analistas argentinos, la decisión de Trump refleja la priorización de lay el negocio bancario sobre las credenciales académicas. En tal sentido, aseguran que, por más experiencia que tenga, Powell dependerá del análisis de su equipo económico.Federico Furiase, director de Eco Goconsidera que "Powell tiene a favor quey sabe cómo funcionan en la práctica los mercados, pero. Sobre todo, en análisis de proyecciones de tasas de interés".Así como se espera que Powell vaya en sentido inverso de Yellen en lo que hace a la cuestión regulatoria, ya anticipó quede su antecesora en lo que respecta a laLuego de muchos años en los que los rendimientos de los bonos de EE.UU. se mantuvieron extremadamente bajos, todo indica que comenzará a perfilarseque sin dudastanto sobre los países desarrollados como sobre los países emergentes,En un contexto de relativa "normalidad" de los mercados, unpodría provocar en el caso argentino los siguientes efectos:mayor ritmo de, ante el previsible fortalecimiento del dólar se prevé posibles, también en función de la recuperación del dólar a nivel global.encarecimiento delen dólares, más allá de una potencial reducción del diferencial de tasas frente a los bonos de EE.UU:en pesos, que engrosaría el déficit total del sector público, por aceleración del ritmo de devaluación del tipo de cambio.de ingreso dedestinados tanto a renta fija ( bonos ) como variable (acciones), que podría reducir el ritmo de crecimiento en ambos segmentos.Cabe señalar que los analistasla tasa, con una meta de largo plazo en torno al 2,8 por ciento.En tal caso seráen la cual el organismo se dirija hacia ese porcentaje. Pero existe cierto consenso en que Powelly buscaría evitar los conflictos en los mercados financieros."Una suba de tasas de interés viene acompañada de un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que hace quede los países emergentes", explica James McCormack, Global Head Sovereign & Supranational Group en Fitch Ratings.Según el economista,de un aumento de tasasen el costo de financiamiento de países que requerirán emitir grandes montos de deuda en 2018, como es el caso de"Además, cuando la FED sube la tasa, el dólar se fortalece ysu tipo de cambio, que hace queinmediatamente", sostiene.En opinión del analista"la suba de la tasa de interés "La amenaza, que por ahora sigue siendo baja, despierta y le saca un condimento especial a esta búsqueda de rentabilidad de parte de los inversores. Entonces, que la tasa ya esté cerca del 3% anual, hace que muchos fondos de afuera que vinieron a buscar renta, al volver a tenerla en Estados Unidos, decidan posicionarse en bonos del Tesoro estadounidenses", argumenta.Para, socio de Fimades, en principio, "lo normal sería que la FED no se aleje demasiado de la estrategia de"La sincronización global del crecimiento, la reciente dinámica de la inflación y la devaluación del dólar frente a las principales monedas refuerza el escenario base de dos o tres alzas de tasas en 2018", agrega Palma Cané."¿Qué riesgos va a tener que calibrar Powell? Pregunta Palma Cané. "Con el ritmo de expansión actual y un desempleo en baja, lasde demanda y salariales pueden aumentar este año".Desde Criteria resaltan que el rendimiento de los bonos de EE.UU. muestra una clara tendencia alcista y esto afecta de manera directa el valor de nuestra deuda en dólares."Creemos que existe un riesgo de que esta tasa continúe subiendo durante este año, pero no más allá del nivel de 3%", agregan y sostienen que "en este contexto, eltiene más espacio para comprimirse, que lo que pueda, representada por los bonos del Tesoro de EE.UU."En este contexto, los analistas consideran que el, dada su duración intermedia, sigue siendo unaen términos de riesgo / retorno para capturar esta mejora."Actualmente rinde 6,30% anual y tiene una duración de 7,5 años", apuntan desde Criteria.Por su parte,, Head Strategist y Partner de SBS,resalta que "las últimas ruedas han mostrado cierta tendencia de suba en las tasas globales que en el pasadoy ahoraEl experto agrega que "una perspectiva de mayores tasas de interés internacionales, principalmente la deuda de los países emergentes o deuda corporativa de segunda línea".