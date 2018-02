La actividad industrial cerró el 2017 con una suba de 1,8%, pero a fin de año aparecieron señales de estancamiento

Comex

31-01-2018 Según el Estimador Mensual Industrial del INDEC, diciembre terminó con un ínfimo 0,3%, tras dos meses de subas superiores al 3,5%. Durante el año pasado, textil y alimentos fueron las que mostraron mayores retrocesos, mientras que la siderurgia avanzó. Qué esperan los empresarios para 2018

El INDEC difundió este martes los resultados del Estimador Mensual Industrial (EMI), que señala que la actividad creció 1,8% durante todo el año pasado.

Aunque el número positivo contrasta con la última cifra del año, la de diciembre, que mostró un modesto 0,3%.

Más allá de que el último mes de 2017 cerró –a duras penas– con una suba, hay otra señal que desde la Casa Rosada y –en especial– en la oficina del ministro Francisco Cabrera deben analizar con algo de preocupación.

En primer lugar, se trata del guarismo más bajo desde mayo pasado, cuando la industria manufacturera comenzó a hacer pie en terreno positivo, luego de que los cuatro meses se ubicara en rojo con retrocesos de entre -0,4% y -6%.

En segundo término, se terminó con una tendencia de fuertes incrementos en los siguientes períodos, que llegaron hasta el 6,6% de junio, siguió en junio (5,9%) y agosto (5,1), y se desinfló en septiembre (2,3%).

No obstante, parecía que ese sería el piso para el resto del año, con una fuerte recuperación en octubre (4,4%) y noviembre (3,5%), pero la curva volvió a derrumbarse hacia el final del año.

Sector por sector

A la hora de efectuar el desglose por rama de actividad, el EMI ubica con mayores subas a las industrias metálicas básicas (9,2%), la metalmecánica excluida la industria automotriz (8,5%), los productos minerales no metálicos (6,2%), la industria automotriz (5,4%), los productos de caucho y plástico (1,5%) y la edición e impresión (0,9%).

En la otra vereda, las mayores bajas fueron lideradas por la industria textil (-6,7%), una de las grandes perjudicadas por la apertura comercial que llevó adelante el Gobierno. Aunque, curiosamente, en diciembre creció 13,3%.

Le siguieron la industria del tabaco (-4,7%), la alimenticia (-1,4%), la refinación del petróleo (-1,4%), la industria química (-1,0%) y el bloque de papel y cartón (-0,2%)

Dentro de la industria alimenticia, que cayó 1,4% en 2017, se incrementó la producción de carnes rojas (8,3%), carnes blancas (2,4%), y yerba mate y té (2,2%); mientras que en la senda decreciente se ubicaron lácteos (-5,9%), molienda de cereales y oleaginosas (-5,4%), azúcar y productos de confitería (-5,2%) y bebidas (-0,8%).



Debajo de 2015

La industria acumuló un incremento que rozó el 2% en 2017, pero si se considera el retroceso de 2016, el sector se encuentra "casi 3% por debajo de los niveles de 2015", señaló un informe de la consultora Ecolatina.

"Peor aún, si consideramos el crecimiento poblacional, la contracción Industrial per cápita asciende a 5% en dos años", alertó el estudio.



Señaló que en diciembre el Estimador Mensual Industrial trepó 0,3% aunque, aclaró que según cálculos propios, registró una caída de 1% en la comparación mensual desestacionalizada.



"La industria acumuló un incremento que rozó el 2% en 2017. Sin embargo, considerando el retroceso de 2016 (de 4,6%), este sector se encuentra casi 3% por debajo de los niveles de 2015", apuntó. En ese sentido, analizó que por ramas, "la mitad ellas volvieron a caer el año pasado".



"Sin embargo, dado que su caída fue más moderada que el alza de las otras seis las ramas, la producción manufacturera cerró 2017 con saldo positivo", destacó.



Aclaró que "pese a este avance, sólo dos de las doce ramas que conforman la producción manufacturera recuperaron el nivel de 2015 y sólo metalmecánica logró superar el pico de 2,1%.



"La apreciación cambiaria, un consumo masivo que no despega y la progresiva apertura comercial en un contexto de atraso cambiario están golpeando a los sectores que compiten con el resto del mundo", advirtió.



Resaltó que "en contraposición, el despegue de la obra pública y los fondos frescos del blanqueo estimularon a los sectores no transables".

Qué esperan las empresas

En su Estimador Mensual de la Industria, el INDEC también incluyó las opiniones de las compañías sobre posibles escenarios para 2018.

Con respecto a la demanda interna, el 51,8% de los entrevistados señaló que espera un ritmo estable para el primer trimestre del año, contra el 35,5% que prevé un aumento y el 12,7% que optó por la visión negativa.

Por otra parte, el 53,3% de las empresas exportadoras cree que no habrá cambios en el primer trimestre del año, en tanto que el 31,8% espera que crezcan las ventas al exterior y el 14,9% restante afirmó que bajarán.

El optimismo es aún mayor para quienes venden al Mercosur: el 66,2% asegura que no habrá modificaciones durante los primeros tres meses del año, en tanto que el 18% espera una suba y el 15,8%, una baja.

Las importaciones de insumos industriales también se mantendrían estables: eso piensa el 61,8% de las empresas, aunque el 29,9% espera un crecimiento y el 8,3% prevé una baja.

En este punto, quienes sólo compran insumos a países del Mercosur, la tendencia se repite: 64,1% no prevé cambios durante el primer trimestre del año, en tanto que 28,1% espera una suba y el 7,8% aguarda una disminución.

En cuanto a la producción, el 58,3% de las empresas no espera cambios en los stocks de productos terminados, mientras que 24% anticipa una suba y 17,7% una disminución.

En lo referido a los empleados, el 67,8% no planea modificar su personal durante los primeros tres meses del año, mientas que 19,6% contratará más trabajadores y 12,6% espera una disminución.

Asimismo, el 62,2% de las empresas consultadas no espera cambios en la cantidad de horas trabajadas, contra 24,2% que anticipa un aumento y 13,6% que prevé una caída.

Finalmente, el 61,5% de las firmas entrevistas cree que durante el primer trimestre del año se mantendrá sin modificaciones el uso de su capacidad instalada, mientras que el 25% espera una suba y 13,5% analiza una baja.