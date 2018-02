Economía

01-02-2018 La firma British American Tobacco anunció la suba. Algunas marcas, como Lucky Strike, mantendrán sus precios

La firma de cigarrillosArgentina (BAT), ex, decidió aplicar undel 6% en los precios de sus productos, aunque algunas versiones no sufrirán el incremento. La suba se suma al de la empresa quien ya lo hizo el lunes 8 de enero y que fue del 5 por ciento, en promedio. A partir de este nuevo aumento, el precio de Rothmans KS pasará a ser de $43 y el formato Box 20 $46, mientras que Rothmans Click KS 20 será de $46 y el formato Box 20 $48. Por otro lado, el precio deKS 20 será de 55 pesos.Por otra parte,en su versión Box 20, KS y Box 12 no aumentará sus precios , respecto al último aumento en octubre de 2017. Por lo que el Box 20 sigue a $56, en su versión KS $55 y el Box 12 30 pesos. El aumento se suma a los de la firma, quien en un comunicado dijeron en aquel momento: “Cabe recordar que el sector tabacalero soporta en la Argentina una, que se ubica entre las más elevadas a nivel mundial, situación que se mantuvo con la última y reciente reforma fiscal”. Con la última reforma tributaria, aprobada en la última semana de diciembre por el Congreso Nacional, a último momento se modificaron los. Uno de ellos fue sobre los cigarrillos: venían con una alícuota actual del 75%, en la reforma, se pasó a 70% pero con la inclusión de un mínimo de $28 por atado. Eso enojó a BAT, ya que sus productos están tributando menos que ese fijo que