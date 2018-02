Aseguran que aumentarán las expatriaciones de ejecutivos argentinos

Management

01-02-2018 Mercados de la región, sobre todo Brasil, volvieron a poner el ojo en los profesionales locales, aunque también hay movimiento en el sentido inverso

Los headhunters y las consultoras de búsquedas profesionales estiman que este año podría haber unde ejecutivos argentinos, especialmente Brasil. "La demanda de ejecutivos argentinos en la región fue muy común antes de la crisis latinoamericana entre 2008 y 2010 y después se frenó. Hoy today algunas empresas están empezando a poner foco en ejecutivos argentinos. Country managers de distintos mercados identifican un plus en el profesional argentino a nivel compromiso y también en el manejo de situaciones complejas", destacó Ignacio Gabancho, director de Spring Professional, la división del Grupo Adecco especializada en selección de ejecutivos. El especialista dijo al diario El Cronista que también habrá mucho: "Hay perfiles que después de años en el exteriory les, pero muchos incluso están dispuestos a", agregó el directivo. Rubén Heinemann, headhunter y director de Signium en la Argentina, señaló que habrá, en comparación con el año anterior."Acá las cosas están interesantes en distintas áreas como, donde hay mucha actividad y entusiasmo. Y hay también un despertar en todas las áreas de tecnología y digital. No sólo en las empresas tecnológicas, si no en bancos u otras organizaciones que de golpe sienten que les falta gente de ese rubro", precisó. Para Heinemann, también se observa una tendencia deal país,"Hay unen relación a 2017, lo que será una posibilidad interesante para los argentinos. En estos mercados, a los que se suman, se encuentra habitualmente ejecutivos argentinos muy exitosos, por muchos años", observó Brenda Barán, especialista en reclutamiento de Glue Executive Search. "Tanto Chile, Brasil como la Argentina van a tener un año de repunte para el mercado ejecutivo que, en comparación con el año pasado,", estimó. Coincidió además, en que hayque lo habitual buscando. En general, se lo atribuye al cambio de Gobierno y a una mayor apertura de la Argentina, aunque no se deben descartar los temas familiares, le dijo la experta a El Cronista.