Cuentas falsas y millonarias ganancias: ¿cómo funciona el mercado negro de las redes sociales?

Tecnología

01-02-2018

realizó una investigación sobre cómo se maneja en el mundo el mercado negro de las redes sociales . Millones de cuentas falsas son creadas a diario para suplantar y robar identidades de usuarios de distintas redes sociales . Enaproximadamente existen 7,2 millones de cuentas falsas, un 15% del total de usuarios activos, y ense han registrado hasta 60 millones de cuentas automatizadas. El fundador de, negó que su compañía vendiera seguidores falsos y dijo que no sabía nada sobre las identidades sociales robadas a los usuarios reales. The New York Times revisó los registros comerciales y judiciales que evidencian que Devumi tiene más de 200.000 clientes, incluyendo estrellas de reality shows, atletas profesionales, comediantes,, pastores y modelos.Losrevisan otras cuentas de Twitter o sitios web y tuitean cuando hay algún cambio. Un bot programado publica mensajes cada cierto tiempo. Los bots de amplificación, como los que vende Devumi, siguen y dan retuit y me gusta a lo publicado por clientes que hayan comprado el servicio. En la mayoría de los casos, según muestran los registros, esos clientes compraron sus propios seguidores. En otros, sus empleados, agentes, compañías dehicieron la compra. Los conteos de seguidores en redes sociales pueden determinar quiénes contratan a influenciadores, cuánto les pagan pore, incluso, cómo los clientes potenciales evalúan sus productos o negocios.