01-02-2018 Un estudio de Kaspersky Lab reveló que a los 16 años las chicas prefieren no insertarse en el rubro que tiene un serio problema de imagen

Un nuevo estudio de la prestigiosa firma de seguridad, Kaspersky Lab, reveló que antes de la edad de 16 años, la mayoría de las mujeres jóvenes en EE.UU., Europa e Israel ya habían decidido no seguir una carrera profesional en ciberseguridad.

Esta tendencia combina el bajo atractivo que la industria tecnológica en general tiene entre los talentos femeninos, con un problema de mala imagen en particular del área de ciberseguridad, que al igual que los otros sectores IT, intenta cerrar la brecha de género como solución a la escasez de talentos adecuados.

El Estudio global de la fuerza de trabajo en la seguridad de la información, dirigido por (ISC)² y su Centro de Seguridad y Educación Cibernéticas, descubrió que las mujeres representan solo 11% de la fuerza de trabajo actual en ciberseguridad.

Si la industria busca alentar a más mujeres para unirse a sus filas, será necesario, según Kaspersky Lab, renovar la imagen que tiene la seguridad cibernética entre los jóvenes.

El estudio encontró que la terminología generalmente relacionada con roles de ciberseguridad, como la palabra "hacker" por ejemplo, tiene connotaciones negativas y es poco probable que atraiga a mujeres jóvenes.

Además, un tercio de las mujeres jóvenes cree que los profesionales que trabajan en ciberseguridad son "geeks" y un cuarto de ellas cree que son "nerds", lo que posiblemente contribuye al hecho de que 78% de el público target investigado nunca consideró una carrera en ciberseguridad.

Trabajando con expertos de la industria, el estudio de Kaspersky Lab encontró que hay un problema de percepción en las carreras de seguridad cibernética, y que esto, combinado con el hecho de que las mujeres jóvenes están eligiendo sus carreras profesionales a temprana edad, dificulta a la industria animarlas a entrar en este sector.

"Basándonos en nuestra investigación, por el momento las mujeres jóvenes no perciben que la ciberseguridad sea una opción de carrera viable o atractiva para ellas y, por lo tanto, descartan una carrera en la industria de TI a una edad temprana, por lo que es difícil persuadirlas de otra manera", dijo Todd Helmbrecht, vicepresidente sénior de marketing de Kaspersky Lab para América del Norte.

"La educación inicial desempeña un papel fundamental en la superación de las barreras de entrada, pero también es necesario cambiar la imagen de la industria en su conjunto y promover las carreras que hay en ella. Una parte importante de ese proceso es hacer que los roles sean más visibles y atractivos, y desmitificar ese estereotipo de los 'geeks' de seguridad de TI sentados en un cuarto oscuro hackeando computadoras", prosiguió.

Dado a que 42% de todos los encuestados está de acuerdo en que es importante tener un modelo a seguir para el género en sus carreras y a que la mitad de las mujeres prefieren trabajar en un entorno con una participación igual entre hombres y mujeres, Kaspersky Lab hace un llamado para tener más modelos a seguir femeninos en la industria y así poder avanzar en la promoción de las carreras en ciberseguridad.

"Las mujeres jóvenes a menudo no son conscientes, no se sienten preparadas y no ven modelos a seguir que las motiven a considerar roles en ciberseguridad. En particular, muchas personas tienen la creencia errónea de que la ciberseguridad es estrictamente un trabajo técnico que requiere fuertes habilidades de codificación", dijo Stuart Madnick, profesor de Tecnologías de la Información y fundador del Consorcio interdisciplinario del MIT para la Mejora de la infraestructura de la ciberseguridad crítica.

"Aunque eso es cierto para algunos trabajos, las amenazas de seguridad cibernética a menudo provienen de deficiencias en la cultura y los procedimientos de una organización, tener habilidades sociales puede ser tan importante como las habilidades técnicas, y algunas veces incluso más importante, para hacer la diferencia en una organización", concluyó el académico, según un comunicado de la firma tecnológica.

"Hemos descubierto que los empleados a menudo buscan un trabajo que sea significativo, que tenga un impacto en algo importante, y que sea también divertido e interesante. Los trabajos en ciberseguridad cumplen estos criterios. Solo tenemos que replantearnos y mejorar la manera en que lo comunicamos", concluyó Madnick.

La encuesta en línea realizada por Arlington Research y Kaspersky Lab relevó las respuestas de más de 4000 jóvenes del Reino Unido, EE.UU., Francia, Alemania, Italia, España, Israel y los Países Bajos. Se utilizó una división igual de hombres y mujeres, de 16 a 21 años de edad que asistían, habían asistido o querían ir a la universidad.

La investigación buscaba descubrir sus intereses, influencias y atributos, y su conciencia y percepción de la ciberseguridad como profesión y carrera futura.