Por paro de bancarios, no habrá atención en el BaPro hoy ni mañana

Economía

01-02-2018 Arrancó la medida de fuerza por 48 horas de los trabajadores que rechazan la reforma jubilatoria impulsada por Vidal. La próxima semana repetirán la protesta. Desde el el gobierno bonaerense amenzaron con descontarles los días de huelga

del(BaPro)este jueves unpara protestar ende lade la cajade esa institución aplicada por el gobierno bonaerense. El gremioadvirtió que la medida de fuerza se concretará sin concurrencia a los lugares de trabajo El sindicato sostuvo que elde la provincia de Buenos Airesdel Banco Provincia"., que losdel ProvinciaEsto no es así", fustigó en un comunicado y argumentó que "simulan desconocer que el régimen tiene características especiales, no de privilegio". Subrayó que "se sostiene no sólo con aportes de la empresa , sino también con unpor parte de los trabajadores activos como el de los propios jubilados ".Resaltó que la Asociación Bancaria "venía realizando medidas de fuerza, que debieron ser interrumpidas por el dictado de una conciliación obligatoria, con la advertencia por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación de la pérdida de la personería jurídica" de no ser acatada. "Dicha conciliación fue respetada en todos sus términos por parte de la Asociación Bancaria y ya ha finalizado", apuntó el gremio en referencia a lasdel gobierno de María Eugeniadelosdel sueldo . Recordó que se concretaron diversas reuniones técnicas y evaluó que "no se llegó a un resultado favorable debido la negativa gubernamental a modificar la ley". En diciembre último, la Legislatura bonaerense sancionó la ley que eleva de 57 a 65 años la edad jubilatoria para los empleados del Banco Provincia, a partir de un proyecto del oficialismo. Con esta decisión, el gobierno de Vidal procura que el déficit de $5.000 millones anuales de la caja previsional del Banco no sea afrontado por el Estado provincial.