Economía

01-02-2018 La medición que excluye a los precios regulados y atados a la estacionalidad es utilizada como argumento por el Central para decir que hay desinflación. Subió más incluso que el IPC general, según una de las consultoras más escuchadas dentro de la Casa Rosada

Los datos de inflación que están empezando a venir por parte de las consultoras privadas dejan en evidencia que la tan mentada "desinflación" se fue de vacaciones. No sólo elfue elevado en el primer mes del año, sino que la medición "" -la que excluye a los precios regulados por el Estado y los que tienen efectos estacionales- se disparó. La "núcleo", aquella que es utilizada porpara mostrarse (a contramano de los economistas) optimista con el sendero de los precios, le quitaría argumentos al número uno del Banco Central para seguir bajando las tasas. O, por lo menos, no podría utilizarla a su favor. Según, una de las consultoras más escuchadas en Casa Rosada y el Central, la inflación que excluye a los regulados llegó aen enero. Gabriel Zelpo, el economista jefe, señaló que esto el salto, carnes y aceites. La "núcleo", de esta manera, crece desde el 1,6% de diciembre. Estoya no solode este año en torno al 15% sino que pondría en tela de juicio el proceso de "desinflación" tal como viene pregonando el Ejecutivo.Según los cálculos de Elypsis, elenero. "El arrastre estadístico de enero para febrero se ubicó en 1,2%, considerablemente superior al 0,9% recibido de diciembre", destacó la consultora. La inflación del mes pasado se vio influida por las subas de(5%, con una incidencia de 0,1 punto porcentual en enero y 0,15 puntos en febrero), cigarrillos (5%, con una incidencia de 0,1 puntos) y telefonía (12%). Además, se destacan las subas de productos tales como(2,4% en el mes) y. Esta serie de aumentos se ve amortiguada parcialmente por la estacionalidad negativa del rubro Indumentaria que cedió 1% en enero. La inflación estuvo principalmente impulsada por los siguientes rubros: otros bienes (3,4%), esparcimiento (2,8%) y alimentos y bebidas (2,2%). Por su parte, los rubros transporte y comunicaciones y equipamiento del hogar se ubicaron en 2,1% y 2% respectivamente.para el índice nacional. Esto se explicaría, dicen, principalmente por la incidencia restante de combustibles (cuyo aumento fue muy sobre el final del mes pasado), los aumentos esperados en electricidad (18% con una incidencia de 0,5 puntos), prepagas que subirá 4% y el alza de transporte público en torno al 15% con un peso en el índice del 0,15 puntos contemplando la implementación del sistema multimodal.