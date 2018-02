Impuestos

02-02-2018 Sucedió en la ciudad balnearia de Mar del Plata. La AFIP Alberto Abad les cerró el local durante 4 días por evadir 1,89 pesos. "Nos parece desproporcionado el castigo", dijo el comerciante y denunció que "el 60% del pan que se produce en la ciudad es trucho"

Unafue clausurada por inspectores de la AFIP a raíz de una deuda de $1,89 por unay correspondiente al 1 de junio de 2016. Para expresar su rechazo al, los encargados del negocio decidieron regalar la mercadería del día para evitar que se eche a perder. En las puertas del local ubicado entre la Avenida Luro y la calle Santiago del Estero del centro de la ciudad costera, los dueños se encontraron con la novedad este jueves por la mañana. La clausurade $18,90 será efectiva por cuatro días. En repudio, optaron poren las ventanas explicando las razones del cierre temporal y criticando fuertemente al sistema de control. "Laen pequeños comercios para castigarlos y forzar su cierre", expresaron en uno de los letreros.

"El 60% del pan que se produce en la ciudad es trucho y va en aumento . En invierno pagamos lo que se puede y lo que no se paga esperamos al verano para hacer una diferencia y ponernos al día con las. Pero llegan estos genios y en vez de castigarte en meses de invierno teclausurándote en pleno enero", se quejaron en otra de las pancartas. Augusto, propietario del comercio, ahondó los motivos de la respuesta: "Tomamos esta medida porque el cartela la gente le da que solo somos. Queríamos mostrar que lo único que hicimos fuepor solo $18 el 1 de junio de 2016. En marzo del 2017 sale la resolución cony una multa en pesos. Aceptamos la falta, pero solo pedimos que la clausura no sea en temporada de verano". "el castigo", dijo el comerciante a América Noticias. Y acotó: "Clausuran panaderías y fábricas ilegales, pero a las pocas horas están produciendo. Por eso con la gente del centro de panaderos de Mar del Plata hace cuatro años venimos peleando y no hemos tenido respuesta de parte de los funcionarios municipales".

Por último, en otra serie de carteles en las ventanas del local se refirieron al escándalo protagonizado por el ministro de Trabajo y se quejaron: "¿Evadimos? Sí, $ 1,89; ¿Triaca evadió? Mucho más; ¿Robamos? No; ¿Triaca le robó al sindicato? Sí; ¿Nos castigó la AFIP ? Mucho. ¿Castigó a Triaca? Nada".