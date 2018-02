YouTube Go, la aplicación para ver videos sin conexión a Internet, llega a la Argentina

Tecnología

lanzó, una aplicación dedicada a ver video sin conexión a, pensada para países en los que la red no funciona tan rápido como sería deseable. El estreno de esta aplicación se da en 130 países con especial interés por conseguir público de. Cony lacomo prioridades, esta plataforma no está disponible en los. Las primeras pruebas se hicieron a finales de 2016 en la. Después la lanzaron eny ahora llega a 130 países. YouTube Go se puede descargar para móviles con el sistema operativo, cuya cuota de mercado supera el 85% de los teléfonos inteligentes en todo el mundo. Por ahora no hay una versión similar paraDiseñada para aquellos usuarios que tienen escaso acceso a Internet o de baja capacidad, permite elegir la resolución de la descarga y ver después el contenido sin gastar datos. Una de las opciones más ingeniosas es la deque estén cerca, sin necesidad de Internet . Se hace creando una red para compartir contenido entre ambos. YouTube tiene dos versiones pagas., por 10 dólares al mes, y, por 35 dólares. Go es gratis. No se espera que tenga costo por visionado, sino que se ve cómo una herramienta para llegar a los siguientes mil millones de usuarios adicionales.