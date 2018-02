Una falla en Tinder deja las citas del usuario al descubierto

Tecnología

02-02-2018 La aplicación decidió no encriptar los datos de las fotos de perfil. No utiliza ningún algoritmo o código para bloquear el acceso a terceras personas

es una aplicación de citas con seis años de edad, que ya está disponible en alrededor de, y tiene unos. Es una aplicación social que utiliza la georeferenciación para conectar a los usuarios con las persones más cercanas. El usuario sólo debe decidir si aprueba o no la persona cuando le aparece su foto. Si la otra persona acepta, podrán comenzar a chatear. Hasta ahora esta decisión en teoría había sido privada pero, según un estudio de, hay dos fallos específicos que pueden irrumpir en la privacidad de los usuarios. Tinder decidió no encriptar los datos de las fotos de perfil. Esto es, no utiliza ningún algoritmo o código para bloquear el acceso a terceras personas, un sistema que sí empleapara sus mensajes. Por lo contrario, en Tinder, si un usuario está utilizando una red publica a, un hacker podría entrar y ver todas las fotos de perfil de esa cuenta.Además podría ver si el usuario arrastra la foto de un candidato/a hacia la derecha, izquierda o arriba (el ""). Este es un problema que ocurre tanto en Android como en sistemas iOS. La vulnerabilidad de los fallos significa que un potencial atacante que utilice la misma red podría monitorear todos los movimientos de la cuenta a la que haya accedido. Elno sería visible porque esta parte sí que está encriptada. Más preocupante es el hecho de que el atacante no solo podría ver la cuenta del usuario sino que podría intercambiar fotos de perfil por otro. Mientras que no existe, el atacante sí que tiene la opción de chantaje o extorsión de publicitar todo el contenido personal de la cuenta. La víctima sólo es vulnerable a este tipo de ataques siempre y cuando esté utilizando una red pública. Para prevenirlo, simplemente habría que utilizar una red privada. Sin embargo, en caso de utilizar una pública y sufrir un ataque,