Kazuo Hirai deja de ser el CEO de Sony tras liderar la reestructuración de la compañía

Management

02-02-2018 Pasará ahora a ser solo presidente ejecutivo de la firma japonesa de electrónica, y el puesto de número uno será ocupado por Kenichiro Yoshida

Sony Corporation anunció que, director y CFO de la compañía, pasará a ocupar a partir del 1 de abril el puesto de CEO ). Elde Sony, Kazuo Hirai, quien ocupa el cargo desde 2012, será ahorade la compañía que lideró durante unaque llevó a la firma a abandonar su división de computadoras y móviles para enfocarse en televisores y consolas de viodeojuegos. En un comunicado, Sony aseguró que el cambio fuey aceptado por la junta de directores. "Desde que me hice presidente y CEO en abril de 2012, he mantenido mi misión de asegurar que Sony sigue siendo una compañía que provee de 'Kando' (sensibilidad) a nuestros clientes, los inspira y llena su curiosidad. Para esto, me he dedicado ay a, estoy muy orgulloso de que en el tercer y último año de nuestro plan corporativo, esperemos exceder nuestros objetivos financieros. Me motiva saber que cada vez más gente dice que Sony ha vuelto", dijo Hirai. También aseguró que considera que es un momento ideal para hacer este cambio de mando, en medida en que la empresa iniciará un"Como presidente, por supuesto ofreceré mi completo apoyo al sr. Yoshida y al nuevo equipo de management, y haré todo lo que pueda para facilitar una suabetransición y asegurar su éxito futuro", cerró Hirai.