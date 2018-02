Economía

03-02-2018 Directivos reaccionaron frente al paro. Aseguran que quieren colaborar en la pelea contra la inflación y defienden la quita del aporte solidario

Las asociaciones de bancos le ofrecieron a losunque sea igual al de lade este año. Para arrancar, prometen un adelanto con undesde enero, para luego ira medida que evolucione la inflación. "Esto fue omitido en todas las comunicaciones realizadas por el sindicato. Mencionan solo un, sin referirse a la cláusula gatillo y con esa información parcial convocaron a un paro para el 9 de febrero previo al feriado de carnaval y también para el 19 y 20 de febrero", señalaron las asociaciones de bancos ABA, ABE, Adeba y Abapra."Si lade las asociaciones de, implicaría desde hoy una mejora en el salario real de los trabajadores bancarios, sin generarni contratiempos al público que nos elige todos los días, y hace sustentable la actividad y los empleos del sector", manifestaron, según Clarín. Los bancos dicen que se comprometen ade los empleados bancarios" y que eso está garantizado "al equiparar elcon la". Pero también manifiestan que quieren "con el objetivo de todos los argentinos, que esque tanto daño hacen, en particular a los sectores de menores ingresos". Los trabajadores bancarios no afiliados al sindicato "incrementaron su remuneración neta", a partir de enero de 2018, según las cámaras, "Dado que no se realiza la retención y pago del aporte solidario del 1% a la Asociación Bancaria, lo que implica dejar de retener a estos trabajadores y transferir al sindicato más de $ 500 millones", indicaron.