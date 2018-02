Tecnología

03-02-2018 El servicio permite traducir a más de 100 idiomas una página web completa desde la computadora o el celular. Cómo es el paso a paso

Pasos a seguir



Te puede interesar Índice iPhone X: por qué Argentina es otra vez el país más caro del mundo para la compra de equipos Apple

Google Traductor es un sistema que puede traducir de forma automática voz, texto, imágenes y videos, incluso toda una página web de un idioma a otro.Eldel gigante de internet es uno de losde aplicaciones, capaz de trasladar más de. Si bien Google Traductor tiene una aplicación para el móvil, desde ella no se pueden trasladar páginas web directamente. Chrome también sugiere traducir páginas cuando detecta que están en otro idioma, pero el sistema no siempre está disponible.En caso el usuario quiera, primero debe haceren elEn el menú de opciones dese debe poner enparadel sistema para elegir a qué app se debe pasar la web. Este cuadro se usa por lo general, para enviar la página a otras personas o compartirlas en Facebook, Instagram, pero ahora su uso será distinto. En la listas de aplicaciones se debe elegir aAunque la app no traduce páginas web, sí se muestra en el diálogo Compartir que posibilita traducir las web sin tener que acceder a la web de traductor, se pega la web y traduce. Cuandose abrirá en el navegador la web del traductor de Google, traduciendo la página web que se eligió.