Tecnología

05-02-2018 El primer paso es tener activado un código o Touch ID o Face ID para tener el teléfono móvil de Apple protegido cuando está bloqueado

Si se quiere limitar el contenido de la aplicación Mensajes de iOS a su audiencia de destino inicial, existen cinco trucos para mantener las conversaciones por mensaje de texto de iPhone privadas.

Desde ya que el primer paso es tener activado un código o Touch ID o Face ID para tener el iPhone protegido cuando está bloqueado. El siguiente es evitar que las alertas de los mensajes de texto aparezcan en la pantalla bloqueada para que cualquiera pueda verlas.

Para desactivar las notificaciones en la pantalla bloqueada hay que ir a Configuración > Notificaciones > Mensajes y desactivar Mostrar en pantalla bloqueada en la sección de Alertas.

Como alternativa a esto, se pueden recibir alertas en la pantalla bloqueada pero sin la vista previa del texto del mensaje. De este modo, sólo se podrá ver qué contacto está enviando mensajes pero se tendrá que desbloquear el teléfono y abrir la aplicación de Mensajes para ver lo que hayan dicho.

Para hacer eso, dejar activada la opción de Mostrar en pantalla bloqueada y para Mostrar previsualizaciones escoger Al estar desbloqueado o Nunca.

De este modo, una tira señalará la llegada de un mensaje de texto en la pantalla bloqueada, pero sólo mostrará el nombre del emisor, sin vista previa del mensaje.

Tampoco se necesita que los mensajes lleguen también a la iPad y la Mac donde los podrían leer más personas. Se puede desactivar los mensajes de texto en estos dispositivos yendo al app de Mensajes en otros dispositivos.

Pero también se puede hacer directamente desde el iPhone. Se debe ir a Configuración > Mensajes y mirar cuántos dispositivos se tiene en la lista de Reenviar mensajes. Desactivar aquellos dispositivos que no quiere que reciban o envíen mensajes de texto.

No se necesita guardar mensajes antiguos para siempre. Vaya a Configuración > Mensajes y vaya hacia abajo en la pantalla hasta llegar a Historial de mensajes. Presionar Conservar mensajes y escoge o 30 días o 1 año. Borrar automáticamente mensajes antiguos no sólo evitará que alguien pueda leerlos, además libera espacio de almacenamiento en el iPhone.

Si no se quiere recibir alertas cuando un número desconocido envía un mensaje, puede desactivar ese tipo de notificaciones. Es algo que también mueve todos los mensajes que recibes de gente que no está en sus contactos a su propia lista.

Vaya a Configuración > Mensajes y activar Filtrar desconocidos. Ya no recibirá alertas por mensajes de texto inesperados de desconocidos. Y además verá dos filtros en la parte superior de la aplicación de Mensajes: Contactos y SMS y Desconocidos.

Este siguiente truco no evitará que alguien vea o lea una notificación de mensaje de texto en su teléfono, sino que evitará que la gente sepa si ha leído el mensaje que han enviado.

Tal vez no puede responder en el acto pero no quiere que sepan que ya has abierto su mensaje de texto. Para asegurarse de que la gente no recibe notificaciones cuando ha leído un mensaje de texto vaya a Configuración > Mensajes y asegurese de desactivar Notificar lectura.

También puedes desactivar la notificación de lectura para contactos individuales. Abrir una conversación de mensajes de texto. Tiene que ser una conversación de iMessage y no de SMS. Es decir: burbujas de diálogo azul y no verdes. Presionar el botón "i" que hay en la esquina superior derecha y desactivar Notificar lectura.