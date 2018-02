Provincias apuran impuestazos inmobiliarios para compensar bajas de Ingresos Brutos

Impuestos

05-02-2018 Algunos distritos ya ajustan valuaciones fiscales y alícuotas de esos tributos

La reducción obligada de alícuotas deincluida en el Consenso Fiscal que firmaron la Casa Rosada y los gobernadores obliga a algunas provincias a ajustar elque tienen sobre los inmuebles. En el caso bonaerense, else tradujo en un incremento promedio en el impuesto inmobiliario urbano de 56% aunque en otros casos llega al. Otras provincias también están implementando aumentos en el impuesto ques, en algunos casos sólo comoy otros en magnitudes más grandes e incluso en algunos distritos ya disparó conflictos con organizaciones rurales o con intendentes, que en algunas provincias tienen la potestad de recaudar el impuesto urbano. De acuerdo a información que manejan en la Casa Rosada,ya implementaron cambios en sus valuaciones o alícuotas mientras el resto espera a las sesiones extraordinarias de sus parlamentos locales para avanzar. El pacto fiscal rubricado con casi todos los gobernadores en noviembre del año pasado implica cambios en lasde las provincias Por un lado, se dispuso una reducción paulatina en alícuotas de(para algunos rubros desaparecerá el impuesto ) mientras que el documento propone ajustar a nivel de mercado las, para que las administraciones provinciales amplíen su base imponible para los tributos a lasPara eso, el Gobierno buscará que un organismo federal tenga acceso aara coordinar los recálculos. Esa base imponible será gravada con los nuevos cuadros de tasas del impuesto inmobiliario, que se dividen en: urbano edificado, urbano baldío, rural, suburbano, subrural, rural y secano, dependiendo de cada provincia. De acuerdo a información del Ministerio del Interior, hasta el momentoen sus legislaturas el Consenso Fiscal. Otras 8 esperan las sesiones de febrero y San Luis no firmó el pacto. Según el diagnóstico oficial, "las provincias que sancionaron su norma tributaria posterior al Consenso estarían cumpliendo con la mayoría de los. Aquellas jurisdicciones que dictaron su ley tributaria con anterioridad a la firma y no estarían cumpliendo, esperan las sesiones de sus legislaturas para poder modificar los puntos necesarios", afirma un informe de la cartera que dirige Rogelio Frigerio. Entre los ejemplos de provincias que ya adecuaron sus alícuotas entre un rango de 0 y 2% del valor fiscal nombra a Buenos Aires, la CABA y Jujuy. Aunque otros distritos como Santa Cruz (inmobiliario rural) y Tucumán (urbano y rural) también implementaron cambios a sus tasas inmobiliarias. "Las jurisdicciones que aún no cumplen con el rango de alícuota están trabajando no sólo en eso sino en la a", concluye el estudio del ministerio.