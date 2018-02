Segunda edición del hackaton que recluta talentos IT para posiciones con sueldos de u$s100.000

Management

La compañía norteamericana especializada en talentos IT, Crossover, llevará adelante el próximo sábado suen laSe trata de un evento mediante el cual se identifican candidatos parapara compañías de la prestigiosa lista, en posiciones con salarios en dólares que ascienden aCon ese fin, se realiza el segundo hackaton este sábado 10 de febrero en el cual- Java Chief Architects- C# Chief Architects- Saas Chief Architects- C++ Chief Architects El evento -que es de inscripción gratuita a través de Eventbrite- incluye no solo el testeo tradicional sino que además, habrácon colegas. Quienes sean preseleccionados a partir de esa actividad, continuarán en el proceso de búsqueda concon el "hiring manager", quien podría tomar decisiones de contratación incluso en la semana siguiente al evento.