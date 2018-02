Tecnología

05-02-2018 Bautizado como "Vaunt", el dispositivo apunta a que se pueda utilizar todo el día sin que represente una molestia para el usuario

Los anteojos inteligentes "" fueron uno de los pocos errores importantes que: con un diseño, solamente los usuarios más excéntricos o tecnófilos se interesaron realmente en ellos. Ahora, está listo para hacer su jugada en el ámbito de loscon una propuesta mucho más razonable: presentó el prototipo "", unos anteojos con mucha tecnología pero queserSegún cuenta Itai, jefe de productos de New Devices Group () de Intel, responsable del prototipo, el objetivo era crear un dispositivo que, al contrario de lo que ocurre con otro tipo de gafas de realidad virtual, se pudiese"Los productos que se utilizan sobre la cabeza son, porque las personas tienen que llevar demasiados componentes, lo que dice algo sobre su personalidad", explica para el medio The Verge, que tuvo la oportunidad de probar las gafas en exclusiva.Así, lo que se buscó fue hacer "" de las gafas, por lo que todos los componentes tecnológicos van integrados. También se pretendió que no pesasen más de, para que no fueran difíciles de llevar. No tenían que parecer unas gafas normales, sino ser unas gafas que se podrían comprar en cualquier óptica. Gracias a su proyector retinal, Vaunt consigue poner la imagen, sin cámaras (algo que fue muy criticado con las Google Glass) y sin micrófonos (por el momento). Al llevarlas puestas, el usuario ve toda la informaión delante de sus ojos y puede consultar desde mensajes dea recetas de cocina. Este dispositivo, a semejanza de los "smartwatches", se conecta al móvil y tiene las mismas funcionalidades que estos "wereables", señala ABC.Aunque aún no hay fecha para su comercialización, Intel pondrá en manos de loseste, para que experimenten con futuras aplicaciones antes de llegar al usuario.