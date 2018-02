Facebook quiere saber cuánto cobran sus usuarios

Tecnología

quiere saber cuánto cobran usus usuarios y para ello desarrolló una tecnología que predice el estatus socioeconómico a partir de información pública y otros recursos, según publicó el. La empresa patentó esta idea en julio de 2016 aunque no ha salido a la luz hasta ahora y no está claro si realmente se implementará. La red podría utilizar los resultados de este programa para fijar. Este sistema está creado para definir el nivel de ingresos a partir de laen el perfil de la red, las respuestas directas del usuario y la actividad en la red. El programa analiza datos como la, las propiedades del usuario, su historial de viajes y sus hábitos en el uso de Internet Facebook reconoce que los usuarios no se sienten cómodos revelando su sueldo, así que busca establecer su nivel de ingresos a partir deLa idea de base del programa se podría representar como un árbol: en un cuestionario todos los usuarios parten de una(su edad) y a partir de aquí las siguientes preguntas cambia en función a las respuestas. Cada respuesta da pistas al programa sobre ely está asociada a una puntuación. La suma final de puntos indica la clase a la que el usuario estudiado pertenece. Por ejemplo, para losel programa diseñado se fija en cuántos dispositivos conectados a Internet tienen. Si la respuesta es 0 la puntuación es negativa. Si la respuesta es 2 o más, se plantea una nueva pregunta: cuál es el nivel más alto de educación que ha recibido. Para recabar información que contribuya a determinar el sueldo de los usuarios de entreel cuestionario les pediría si son propietarios de un inmueble, y en caso afirmativo preguntaría en qué ciudad se encuentra esta vivienda. Según los resultados del análisis, Facebook clasificaría a los usuarios en tres categorías:. En caso de llevar a cabo este programa, lo más probable es que Facebook utilizara la información resultante para vender a las compañías espacios de publicidad con un target más preciso: anuncios diferentes para cada grupo socioeconómico.