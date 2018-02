¿Cuáles son los países que más contratan talento argentino para trabajar de manera remota?

Management

06-02-2018 La plataforma de empleo independiente, Freelancer.com, contó cuáles son los destinos en los que los usuarios locales son elegidos y porqué

La tecnología abre un mundo de posibilidades, entre ellas,sin importar la barrera del idioma y el huso horario. En ese mercado globalizado, losson solicitados por su, el altoy su cpara la solución de problemas, cualidades fundamentales para el trabajo a distancia. Más allá de Internet, este nuevo contexto viene dado por el auge de la Inteligencia Artificial , la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada, que estándrásticamente la. Ya no es necesario compartir una oficina con compañeros que hablen el mismo idioma. Las tecnologías y la, junto con, son facilitadores a la hora de encontrar nuevas oportunidades laborales en cualquier punto del planeta.Desde Freelancer.com, la plataforma de trabajo independiente con 26 millones de usuarios, revelaron un dato interesante: losen ese portal son Estados Unidos, India, Argentina, España y Reino Unido. Quienes los eligen, consideran que los profesionales de este países son talentosos, creativos, audaces y responsables, y siempre le dan uny unaal trabajo que realizan. Freelancer.com también es un espacio importante para: a través de esta web aparece Argentina como uno de los países de referencia que más se requiere por sus altas cualidades creativas y su capacidad para encontrar soluciones rápidas en un escenario adverso. "Desde nuestro lanzamiento en la Argentina, a finales de 2012, Freelancer.com no solo ha crecido en cantidad de usuarios locales, pasando de cerca 17.000 aque no solo encuentran la posibilidad de trabajar a través de Internet y para contratistas de todo el mundo, sino que también para las Pymes y empresas de todo tamaño, resulta ser una herramienta fundamental para encontrar talento capacitado y profesional para dar solución a sus problemas del día a día", comentó Sebastián Siseles, Director Internacional de la plataforma.